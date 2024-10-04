مهرجان الموسيقى العربية 32| ليلة خاصة مع وردة وبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، ليالي طربية لرموز الزمن الجميل مع المطربة الكبيرة وردة الجزائرية والفنان الكبير بليغ حمدي، على هامش فعالياته التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي وأجمل أصوات الأوبرا.

موعد حفل مروة ناجي في مهرجان الموسيقى العربية 32

يقم الحفل الأحد 13 أكتوبر في الثامنة والنصف مساء مع الفنانة مروة ناجي ومجموعة من أصوات الأوبرا “محمد الخولي، نهى حافظ، سمية وجدي، ياسر سليمان”، بقيادة موسيقية للمايسترو علاء عبد السلام.

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

أغنية مروة ناجي حالنا

طرحت مروة ناجي حديثُ أغنية حالنا التي سجلت أكثر من 900 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “حالنا ماشوفتلوش أمثال ولا يكفيه كلام يتقال لابيسر اللى حبونا ولاحتى اللى طلعوا اندال مشينا طريق ورجعنا لنقطه صفرنا وساكتين مازودش الا اوجاعنا وهم بقى فى حياتنا روتين ماعدش العمر فيه تانى نقضى حياتنا فى محاولات بنفشل يوم ورا التانى عشان حلم اللى اصلا مات قولى الدنيا ماشيه ازاى وحلمنا قولى ليه مش جاى كلامنا أنا شوفت منه كتير وفعلنا قولى ليه نساى ياريت بتحس بوجعنا ياريت بتحس باللى انا فيه ولو نبدأ ترجعنا خلاص شوفلك طريق وامشيه”.