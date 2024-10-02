شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تكتشف سر غرفة التجسس فى الحلقة السابعة من إنترفيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إنترفيو، أحدث الأعمال الأصلية لمنصة watch it، بالعودة لشهرين قبل إنترفيو بضرب رامى "خالد شباط" صاحب تطبيق match maker الموظف بعد اكتشافه غرفه التجسس على عملاء التطبيق وبيعها فى الدارك ويب بتواجد شاهين "حازم إيهاب" وتحقيق أرباح كبيرة وطلب منه، أن يذهب إلى الإسكندرية.

وبعد ذلك تكتشف نادين "رنا رئيس" غرفة التجسس وتبلغ مالك "ميدو عادل" بعد طرده من الشركة بغرفة التجسس وتقابل مالك، وتحكى له ماذا وجدت فى الغرفة وعليها أن تبلغ رامى فى أسرع وقت حتى يعرف من الذى فعل ذلك.

وتحاول نادين أن تبلغ رامى بماذا وجدت فى غرفة التجسس لكنه يتهرب منها ولا يكلمها، ويظل مع خطيبته دائما.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.