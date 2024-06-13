شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر فضيحة الشركات اليابانية على سوق السيارات حول العالم؟ والان نبدء بالتفاصيل



وارتفعت أسهم تويوتا المدرجة في بورصة ناسداك بنحو 1٪ يوم الاثنين رغم كل الهبوط الحاد لكن ذلك لا يعوض الخسائر التي منيت بها. تحقيق داخلي في تويوتا من خلال تحقيق داخلي مدفوع بتفويض من الجهات التنظيمية وجد الجهات المعنية بالرقابة أن تويوتا لم تقم بإجراء اختبارات السلامة كشهادة مطلوبة في خمس حالات تتعلق بالمركبات بما في ذلك كراون وكورولا وياريس كروس.

اقرأ أيضاً: سوق واعدة للسيارات الكهربائية في بيانات السيارات.. مزورة ووصل الأمر في إحدى الحالات والمتعلقة بالسيارة لكزس آر إكس أن قدمت الشركة بيانات "مزورة" للوفاء بمعايير السلامة وقدمتها للحصول على الشهادة.

وعلى الرغم من أن الشركة أكدت أن المركبات المتضررة من الفضيحة كانت آمنة للقيادة إلا أن رئيس شركة تويوتا أكيو تويودا اعتذر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. اعتذار تويوتا عن التزوير وقال تويودا: "باعتباري الشخص المسؤول عن مجموعة تويوتا أود أن أتقدم باعتذاري الصادق لعملائنا وعشاق السيارات وجميع أصحاب المصلحة بشأن هذه المشكلة".

وقالت تويوتا إنها ستعلق إنتاج ثلاثة طرازات وهي :كورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس بناءً على نتائج تحقيقاتها. نكسات شركات صناعة السيارات اليابانية وباعت الشركة أكثر من 11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم العام الماضي 2023.

كما اعترف منافسو تويوتا "هوندا" و"مازدا" و"سوزوكي" بتزوير البيانات المتعلقة باختبارات شهادات السلامة فيما عد من أكبر النكسات لشركات صناعة السيارات اليابانية. إيقاف إنتاج بعض سيارات مازدا وقامت مازدا التي تعد ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بإيقاف إنتاج سيارتي مازدا2 و روديستر آر إف في حين انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 7.7% ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بمقدار 500 مليون دولار ما يساوي خسارة بــ80.33 مليار ين من القيمة السوقية.

اقرأ أيضاً: فضائح السلامة تطارد «تويوتا» و«مازدا» وتهدد موقعهما بسوق السيارات مخالفات في هوندا وسوزوكي وياماها كما كشفت عملية التفتيش واسعة النطاق التي أجرتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة عن وجود مخالفات في طلبات الاعتماد المقدمة من شركات صناعة السيارات الأخرى هوندا وسوزوكي وياماها.

وتراجعت هوندا وانخفض سهمها بنسبة 5.75% وخسر سهم ياماها 2.2% وانخفض سهم سوزوكي بنسبة 0.3%.

وتم تداول أسهم جميع هذه الشركات على ارتفاع يوم الاثنين حيث وارتفع سهم تويوتا 1.7% وهوندا 2.13% ومازدا 1.7% كما كانت سوزوكي وياماها أعلى بشكل طفيف. أثر فضيحة شركات السيارات على العالم وقال محللون إن فضيحة السلامة التي تورط فيها العديد من شركات صناعة السيارات اليابانية تهدد بالإضرار بالسمعة الممتازة التي اكتسبتها شركات مثل تويوتا ونيسان وخاصة في أمريكا الشمالية السوق الأكبر لهذه الشركات بل وبقية العالم وقد يؤثر ذلك بعد ذلك على اكتساح أسواق السيارات الأمريكية والصينية والكورية الجنوبية عوضًا على الأوروبية خاصة وأن الأمريكية والصينية تقفزان في مجال السيارات الكهربائية بأكثر مما تقوم السيارات اليابانية التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي.

وأمرت وزارة النقل اليابانية في وقت سابق من هذا العام 90 شركة مصنعة للسيارات بإعادة النظر في كيفية اختبار سياراتها بعد أن تبين أن إحدى الشركات التابعة لشركة تويوتا قامت بتزوير البيانات المتعلقة بالسلامة لعقود من الزمن. تفتيش موسع في دايهاتسو وقالت وزارة النقل إنها ستجري عمليات تفتيش ميدانية للشركات الخمس التي تم الإبلاغ عن سوء سلوكها.

ويأتي التفتيش على شركات صناعة السيارات اليابانية بعد أن قالت وحدة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا في ديسمبر إنها ستوقف شحنات جميع المركبات في الخارج وفي اليابان.

وجاء ذلك بعد أن كشف تحقيق في فضيحة تتعلق بالسلامة عن وجود مشكلات في حوالي 64 طرازًا، بما في ذلك 22 طرازًا تم بيعها تحت علامة تويوتا التجارية.

وقالت شركة دايهاتسو في أبريل من العام الماضي إنها قامت بتزوير اختبارات السلامة في حالات الاصطدام الجانبي التي أجريت على 88 ألف سيارة صغيرة تم بيع معظمها تحت علامة تويوتا التجارية. الدمام - شريف احمد - شهدت شركة "تويوتا" أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم انخفاضاً في قيمتها السوقية بعد أن اكتشفت وزارة النقل اليابانية أنها زورت وأساءت التعامل مع بيانات اختبارات شهادات السلامة، وقضت الفضيحة على حجم ضحم من القيمة السوقية للشركة بــ 15.6 مليار دولار ما يعادل 2.45 تريليون ين ياباني كما انخفضت أسهمها بأكثر من 5.4% خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرت مجلة فورتشين.وارتفعت أسهم تويوتا المدرجة في بورصة ناسداك بنحو 1٪ يوم الاثنين رغم كل الهبوط الحاد لكن ذلك لا يعوض الخسائر التي منيت بها.من خلال تحقيق داخلي مدفوع بتفويض من الجهات التنظيمية وجد الجهات المعنية بالرقابة أن تويوتا لم تقم بإجراء اختبارات السلامة كشهادة مطلوبة في خمس حالات تتعلق بالمركبات بما في ذلك كراون وكورولا وياريس كروس.اقرأ أيضاً: سوق واعدة للسيارات الكهربائية في السعودية وركود بأمريكا وأوروباووصل الأمر في إحدى الحالات والمتعلقة بالسيارة لكزس آر إكس أن قدمت الشركة بيانات "مزورة" للوفاء بمعايير السلامة وقدمتها للحصول على الشهادة.وعلى الرغم من أن الشركة أكدت أن المركبات المتضررة من الفضيحة كانت آمنة للقيادة إلا أن رئيس شركة تويوتا أكيو تويودا اعتذر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.وقال تويودا: "باعتباري الشخص المسؤول عن مجموعة تويوتا أود أن أتقدم باعتذاري الصادق لعملائنا وعشاق السيارات وجميع أصحاب المصلحة بشأن هذه المشكلة".وقالت تويوتا إنها ستعلق إنتاج ثلاثة طرازات وهي :كورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس بناءً على نتائج تحقيقاتها.وباعت الشركة أكثر من 11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم العام الماضي 2023.كما اعترف منافسو تويوتا "هوندا" و"مازدا" و"سوزوكي" بتزوير البيانات المتعلقة باختبارات شهادات السلامة فيما عد من أكبر النكسات لشركات صناعة السيارات اليابانية.وقامت مازدا التي تعد ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بإيقاف إنتاج سيارتي مازدا2 و روديستر آر إف في حين انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 7.7% ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بمقدار 500 مليون دولار ما يساوي خسارة بــ80.33 مليار ين من القيمة السوقية.اقرأ أيضاً: فضائح السلامة تطارد «تويوتا» و«مازدا» وتهدد موقعهما بسوق السياراتكما كشفت عملية التفتيش واسعة النطاق التي أجرتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة عن وجود مخالفات في طلبات الاعتماد المقدمة من شركات صناعة السيارات الأخرى هوندا وسوزوكي وياماها.وتراجعت هوندا وانخفض سهمها بنسبة 5.75% وخسر سهم ياماها 2.2% وانخفض سهم سوزوكي بنسبة 0.3%.وتم تداول أسهم جميع هذه الشركات على ارتفاع يوم الاثنين حيث وارتفع سهم تويوتا 1.7% وهوندا 2.13% ومازدا 1.7% كما كانت سوزوكي وياماها أعلى بشكل طفيف.وقال محللون إن فضيحة السلامة التي تورط فيها العديد من شركات صناعة السيارات اليابانية تهدد بالإضرار بالسمعة الممتازة التي اكتسبتها شركات مثل تويوتا ونيسان وخاصة في أمريكا الشمالية السوق الأكبر لهذه الشركات بل وبقية العالم وقد يؤثر ذلك بعد ذلك على اكتساح أسواق السيارات الأمريكية والصينية والكورية الجنوبية عوضًا على الأوروبية خاصة وأن الأمريكية والصينية تقفزان في مجال السيارات الكهربائية بأكثر مما تقوم السيارات اليابانية التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي.وأمرت وزارة النقل اليابانية في وقت سابق من هذا العام 90 شركة مصنعة للسيارات بإعادة النظر في كيفية اختبار سياراتها بعد أن تبين أن إحدى الشركات التابعة لشركة تويوتا قامت بتزوير البيانات المتعلقة بالسلامة لعقود من الزمن.وقالت وزارة النقل إنها ستجري عمليات تفتيش ميدانية للشركات الخمس التي تم الإبلاغ عن سوء سلوكها.ويأتي التفتيش على شركات صناعة السيارات اليابانية بعد أن قالت وحدة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا في ديسمبر إنها ستوقف شحنات جميع المركبات في الخارج وفي اليابان.وجاء ذلك بعد أن كشف تحقيق في فضيحة تتعلق بالسلامة عن وجود مشكلات في حوالي 64 طرازًا، بما في ذلك 22 طرازًا تم بيعها تحت علامة تويوتا التجارية.وقالت شركة دايهاتسو في أبريل من العام الماضي إنها قامت بتزوير اختبارات السلامة في حالات الاصطدام الجانبي التي أجريت على 88 ألف سيارة صغيرة تم بيع معظمها تحت علامة تويوتا التجارية.