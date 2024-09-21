عاجل: تجديد الإقامة المنتهية مجانًا بقرار من الملك سلمان في المملكة العربية السعودية.. كل ما تحتاج معرفته عن القرار

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 21 سبتمبر 2024 12:08 صباحاً - أصبح موضوع تجديد الإقامة المنتهية مجانًا في المملكة العربية السعودية أحد القضايا المهمة التي تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا القرار وما يتضمنه من إجراءات وشروط.

قرار الملك سلمان بتجديد الإقامة مجانًا

في خطوة تعكس حرص الحكومة السعودية على دعم المقيمين، أصدر الملك سلمان قرارًا بتجديد الإقامة للوافدين مجانًا. يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية على العمالة الوافدة وتعزيز استقرارهم في المملكة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

كيف أجدد إقامتي بنفسي؟

تتيح الحكومة السعودية للمقيمين تجديد إقامتهم بأنفسهم من خلال منصة “أبشر”. إليك الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر: توجه إلى موقع أبشر للأفراد. تسجيل الدخول: استخدم اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور. اختيار الخدمات الإلكترونية: من الصفحة الرئيسية، اختر “خدمات المكفولين”. تجديد الإقامة: اختر “تجديد الإقامة” وأكمل البيانات المطلوبة. حفظ التسجيل: اضغط على زر “حفظ التسجيل”.

شروط تجديد الإقامة

لتجديد الإقامة بنجاح، يجب مراعاة الشروط التالية:

سداد رسوم التجديد وأي غرامات تأخير.

تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

وجود صورة وبصمة مسجلة في الجوازات للمقيمين فوق 15 عامًا.

جواز سفر ساري المفعول.

بطاقة تأمين طبي للمقيم وعائلته.

حسن السير والسلوك.

تقديم براءة ذمة مالية.

طريقة تجديد الإقامة من “مقيم”

يمكن أيضًا تجديد الإقامة عن طريق “مقيم”. اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية أو اسم المستخدم. تلقي رسالة نصية لتأكيد الدخول. اختيار “خدمات إلكترونية مكفولين” ثم “تجديد الإقامة”. قراءة التعليمات الخاصة بالخدمة والضغط على “التالي”.

هل تم إعفاء المقيمين من الرسوم؟

نعم، تم إعفاء المقيمين من رسوم الإقامة لفترة محدودة كجزء من جهود الحكومة لدعم العمالة. ومع ذلك، لم يتم إصدار أي قرارات جديدة بعد انتهاء هذه الفترة.

الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة

يمكنك الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو عن طريق مكتب العمل. الخطوات كالتالي:

الدخول إلى المنصة. اختيار “خدمات استعلام”. الاستعلام عن رخصة العمل.

رسوم تجديد الإقامة المنتهية

تختلف رسوم تجديد الإقامة حسب المهنة والمدة. إليك بعض الرسوم الشائعة:

القطاع الخاص : 650 ريال سعودي سنويًا.

: 650 ريال سعودي سنويًا. العمالة المنزلية : 650 ريال سعودي.

: 650 ريال سعودي. الزراعة : 650 ريال سعودي.

: 650 ريال سعودي. المدد الزيارة: 300 ريال سعودي.

ختاماً : تجديد الإقامة المنتهية مجانًا هو خطوة إيجابية تدعم استقرار المقيمين في المملكة. من خلال منصة “أبشر”، يمكن للمقيمين تجديد إقامتهم بسهولة ويسر، مما يساعدهم على الاستمرار في حياتهم العملية دون أي عقبات قانونية. نأمل أن تكون هذه المعلومات قد أفادتك في فهم آلية تجديد الإقامة في السعودية.