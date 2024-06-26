فيات تكشف عن السيارة جراند باندا الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد عملاق صناعة السيارات فيات لإطلاق أحدث سياراتها في الأسواق العالمية من طراز جراند باندا الجديدة، إذ نشرت “فيات” مجموعة من الصور الأولية لسيارتها الجديدة التي تعد أول عضو في العائلة الجديدة المستوحاة من سيارة الثمانينيات الشهيرة باندا.

تنتمي السيارة فيات باندا الجديدة لفئة السيارات العائلية المدمجة التي تلبي احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم. وتعتبر "جراند باندا" الجديدة أول نموذج من تشكيلة عالمية جديدة تعتمد على قاعدة مكونات متعددة الطاقة، حيث تبدأ فيات انتقالها من الإنتاج المحلي إلى العرض العالمي من خلال قاعدة مكونات عالمية مشتركة.

ومن المقرر أن تصل السيارة "جراند باندا" أولاً إلى أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وستكون متاحة في نسختين كهربائية وهجينة.

وتعد جراند باندا سيارة من الفئة B بطول أقل من 4 أمتار، تتميز بخطوط أنيقة ومساحة داخلية منظمة بشكل جيد بفضل حجمها المدمج، وبقدرة على استيعاب خمسة أشخاص، مما يجعلها مثالية لراحة العائلة والتنقل الحضري اليوم.

فيات جراند باندا

مع تاريخ يمتد لأكثر من قرن، تُعتبر فيات واحدة من أقدم شركات تصنيع السيارات العاملة وعلامة تجارية عالمية حقيقية تحتفل بعيدها الـ 125 هذا العام. يحتفل هذا العام بطرح سيارة "جراند باندا" الجديدة، مقدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم كنموذج عالمي جديد مثالي للعائلات والبيئة الحضرية المعاصرة.

بيان رسمي

وفي بيان رسمي صادر عن الشركة حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية اليوم على نسخة منه صرح أوليفييه فرانسوا، الرئيس التنفيذي لشركة فيات ومدير التسويق العالمي لشركة ستيلانتس: "أفضل طريقة للاحتفال بـ 125 عامًا من فيات هي البدء في كتابة أولى صفحات مستقبلنا، بدءًا من جراند باندا الجديدة التي تم تصميمها في تورينو بإيطاليا بواسطة مركز التصميم لدينا، حيث تجسد هذه السيارة القيم الموروثة عن أسلافها. تعتمد جراند باندا على قاعدة مكونات تصنيع عالمية، مما يمنح العلامة التجارية الفرصة لتوسيع نطاقها العالمي. مع جراند باندا، تبدأ فيات الآن انتقالها إلى قاعدة مكونات تصنيع عالمية مشتركة تغطي جميع مناطق العالم، مما يوفر الفوائد لعملائها في جميع أنحاء العالم. بالفعل، جراند باندا مناسبة تمامًا للعائلات والتنقل الحضري في كل بلد... إنها سيارة فيات حقيقية!"

تم تصميم "جراند باندا" في إيطاليا بمركز التصميم في تورينو، وتبرز بين سيارات الفئة B الأخرى بفضل حجمها المدمج بطول 3.99 متر فقط — أقل من المتوسط العام للفئة ب 4.06 متر — وتتميز بخطوط أنيقة ومساحة داخلية منظمة بفضل حجمها المدمج. يمكن للسيارة الجديدة من فيات أن تحمل خمسة أشخاص وتعتبر مثالية لحياة الأسرة المريحة والتنقل الحضري المعاصر.

تصميم خارجي متميز

تأتي "جراند باندا" الجديدة بتصميم خارجي خاص يجمع بين الخطوط الهيكلية والأسطح الناعمة والجريئة التي تؤكدها أقواس العجلات القوية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز الطابع الإيطالي الأيقوني والفكاهي لسيارة فيات جراند باندا من خلال تصميمها الإيطالي الذي يعكس الجمال. تأتي السيارة العائلية المدمجة بألوان جسم مشرقة، أحدها سيكون اللون الأصفر.

تتميز السيارة بحجم مدمج وشخصية جديدة مميزة. فقد صُمم جزءها الأمامي بخطوط مستقيمة دقيقة تغلف ترتيب شبكي مربع متقدم، مما يخلق مظهراً قوياً وأنيقاً، حيث تتوزع البكسلات من مركز الشبكة العلوية السوداء اللامعة إلى المصابيح الأمامية. كما يساهم وجود لوحة الحماية في الجزء السفلي الأوسط من المصد في تأكيد شخصية طراز السيارة المتعدد الإستخدام (UV)، بينما تعكس شكل المصابيح الأمامية، المكونة من مكعبات عاجية، نفس شكل وتصميم واجهات مصنع لينجوتو. وعلاوة على ذلك، تتحول إشارات التشغيل النهارية (DRL) إلى مؤشرات وتضيء بعض المكعبات التي تظهر كبكسلات أفقية مرتبة بنمط شطرنجي.

على الجوانب، تذكرنا ملامح "جراند باندا" بالقوة والثقة لسيارة باندا من الثمانينيات، مع لمسة ديناميكية تميز المقصورة. تم تعزيز التصميم الوتدي للهيكل والمقصورة بشكل أكبر من خلال رفوف السقف المائلة. كتقدير لسيارة باندا 4×4 الكلاسيكية، تمت طباعة حروف "باندا" بثلاثة أبعاد على الأبواب، مما يعكس البيئة المحيطة وتحرك الجزء السفلي من الجانب.

يتميز الجزء الخلفي بشخصية جريئة بفضل أقواس العجلات البارزة، وانحدار النوافذ، والتصميم العام للنافذة الخلفية، والمصابيح الخلفية، ولوحات الانزلاق التي تمنح "جراند باندا" مظهرًا واقيًا ومستقرًا وصلابة على الأرض. تم زيادة الحجم بفضل دمج إطار أسود لامع مع حروف "باندا" ثلاثية الأبعاد، تكريمًا لتصميم باندا الأصلي.

فيات جراند باندا

مع لغة تصميم جديدة وخاصة، تشكل "جراند باندا" المستقبل الآن إذ تعتبرها فيات جزء من سعي العلامة التجارية لتقديم سيارة فريدة تعبر عن جميع قيمها من خلال تصميمها المميز.