شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن (وداعاً للسعودية)كندا تفتح أبوابها للعمال الأجانب في هذه المهن تأشيرة مجانية وراتب خيالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - - في ظل تدهور أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية ودول الخليج، والقوانين الجديدة التي تضيق الخناق عليهم، أعلنت الحكومة الكندية عن فتح أبوابها للعمال الأجانب الذين يعملون في عدد من المهن حددتها الحكومة الكندية وأكدت أنها ستمنحهم تأشيرة مجانية ورواتب خيالية، وفي هذا المقال سوف نعرفكم على المهن المطلوبة والشروط التي وضعتها الحكومة الكندية، بالإضافة إلى رابط التقديم.تعتبر كندا من الدول المتقدمة، وتتمتع باقتصاد قوي وسوق عمل متنوع، مما يجعلها وجهة جذابة للعمال الأجانب. وفي عام 2023، أعلنت الحكومة الكندية عن عدد من البرامج الجديدة التي تسهل على العمال الأجانب الحصول على تصريح عمل في كندا.

المهن المطلوبة للعمل في كندا

تبحث كندا عن العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك:

المهن الفنية والمهنية: مثل المهندسين والأطباء والمعلمين.

المهن في مجال التكنولوجيا: مثل مطوري البرامج والبيانات وعلماء البيانات.

المهن في مجال الرعاية الصحية: مثل الممرضات والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين.

المهن في مجال البناء: مثل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال اليدويين.

المهن في مجال الضيافة: مثل الطهاة والكوفي شوب والنادلين.شروط التقديم

تختلف الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف في كندا من وظيفة إلى أخرى. ولكن بشكل عام، قد تتطلب بعض الوظائف الحصول على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها. كما قد تتطلب بعض الوظائف أيضًا إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

كيفية التقديم

يمكن للعمال الأجانب التقديم على وظائف في كندا من خلال مواقع التوظيف عبر الإنترنت أو من خلال التقديم مباشرة إلى الشركاترابط التقديم الرسمي

يمكن للعمال الأجانب الاطلاع على قائمة بجميع الوظائف الشاغرة في كندا على موقع الحكومة الكندية الرسمي للتوظيف:

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معلومات إضافية عن المهن في كندا

المهن الفنية والمهنية

تبحث كندا عن العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن الفنية والمهنية، بما في ذلك:

• المهندسون: مثل المهندسين المدنيين والمهندسين الميكانيكيين والمهندسين الكهربائيين.

• الأطباء: مثل الأطباء العامين وأطباء الأسنان والصيادلة.

• المعلمون: مثل معلمي المدارس الابتدائية والثانوية والمعلمين الخاصين.المهن في مجال التكنولوجيا

تبحث كندا عن العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك:

• مطورو البرامج: مثل مطوري الويب ومطوري التطبيقات ومطوري الألعاب.

• علماء البيانات: مثل علماء البيانات التحليليين وعلماء البيانات التطبيقيين وعلماء البيانات التنبؤيين.

• خبراء أمن المعلومات: مثل محللي أمن المعلومات ومهندسي أمن المعلومات.

المهن في مجال الرعاية الصحية

تبحث كندا عن العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك:

• الممرضات: مثل الممرضات المسجلة والممرضات المساعدات.الصيادلة: مثل الصيادلة العامين والصيادلة المتخصصين.

• المعالجين الفيزيائيين: مثل المعالجين الفيزيائيين العامين والمعالجين الفيزيائيين المتخصصين.

المهن في مجال البناء

تبحث كندا عن العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن في مجال البناء، بما في ذلك:

• المهندسون المعماريون: مثل المهندسين المعماريين المدنيين والمهندسين المعماريين المعماريين.

• المقاولون: مثل المقاولين العامين والمقاولين المتخصصين.

• العمال اليدويين: مثل العمال المهرة وغير المهرة.المهن في مجال الضيافة

تبحث كندا عن العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن في مجال الضيافة، بما في ذلك:

• الطهاة: مثل الطهاة المحترفين والطهاة المساعدين.

• الكافيهات: مثل صانعي القهوة والطهاة وموظفي الخدمة.

• النوادل: مثل النوادل وموظفي الخدمة.

كيفية التقديم

يمكن للعمال الأجانب التقديم على وظائف في كندا من خلال مواقع التوظيف عبر الإنترنت أو من خلال التقديم مباشرة إلى الشركات.

فيما يلي بعض النصائح للعمال الأجانب الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على وظائف في كندا:

• ابحث عن الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهاراتك وخبراتك.

• قم بإعداد سيرتك.

• اختر صورة مناسبة لك وارفقها مع السيرة الذاتية.

• ارسل سيرتك الذاتية عبر الإيميل لجهة العمل التي اخترتها.

وداعاً للسعودية والخليج.. كندا تفتح أبوابها للعمال الأجانب أصحاب هذا المهن وتقدم لهم تأشيرة مجانية وراتب خيالي..