رسمياً.. Sonet الجديدة تصل إلى صالات عرض كيا بالشرق الأوسط وافريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى شركة صناعة السيارات كيا للارتقاء بسوق مركبات الدفع الرباعي في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وفي هذا الإطار أطلقت كيا سيارتها Sonet الجديدة المعدلة والتي تجمع بين التصميم العصري والأداء الاستثنائي والتكنولوجيا المبتكرة.

كيا Sonet الجديدة

ولفتت سيارة كيا Sonet الجديدة الأنظار، من خلال شكلها الخارجي المعدل، وشبكة الرادياتير التي أعيد تصميمها، كما الإطارات المعدنية الأنيقة مقاس 16 بوصة ، والمصابيح الأمامية LED الجذابة جنبًا إلى جنب مع الإضاءة المميزة لخريطة النجوم من الخلف. ويضيف الكابح الخلفي المحدث لمسة رياضية، ما يرسخ حضورها الديناميكي على الطريق.

داخل المقصورة، تبعث سيارة كيا Sonetالجديدة على الإعجاب من خلال العديد من التعزيزات الهادفة إلى تحسين تجربة القيادة. تشمل الإضافات الرئيسية شاشة عنقودية مقاس 10.25 بوصة، ومنافذ شحن USB-C جديدة، ومقعد خلفي عملي قابل للطي 60:40، مما يوفر الراحة والتنوع للركاب والبضائع.

وفي بيان رسمي صادر عن كيا الشرق الأوسط وافريقيا، حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منه، قال ياسر شابسوغ، نائب الرئيس للعمليات التجارية في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشكل سيارة كيا Sonet المعدلة إضافة رئيسية إلى قائمة طرازاتنا، وتعكس التزامنا بتقديم مركبات مبتكرة تلبي الإحتياجات المتغيرة للعملاء، نحن ننتظر بفارغ الصبر رؤية ردة الفعل الإيجابية للسائقين الذين سيتخبرون مميزاتها المعززة".

وفي السياق ذاته أكد أحمد سدودي، نائب الرئيس للتسويق والمنتج في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "نشعر بالسعادة لوصول سيارة كيا Sonet الجديدة، والتي تتميز بمزيج كيا من التصميم العصري والتكنولوجيا المبتكرة. نحن متحمسون لتقديم هذا الطراز لعملائنا في المنطقة، ونؤمن أن هذه المركبة سترتقي بشكل كبير بتجربة القيادة التي سيقومون بإختبارها".

تندرج السلامة على رأس أولويات كيا، لذا تم تجهيز سيارة كيا Sonet الجديدة المعدلة بميزات متقدمة مثل نظام مساعد الحفاظ على المسار(LKA) ونظام التحذير بشأن تشتت انتباه السائق ومساعد متابعة المسار (LFA). تعزز هذه التقنيات المتقدمة دعم السائق وسلامة المركبات بشكل عام، ما يوفر راحة البال.

وبحسب البيان الصادر عن كيا فإن السيارة كيا Sonet الجديدة تتوافر حالياً في صالات عرض كيا في جميع أنحاء المنطقة.