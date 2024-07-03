أسعار ومواصفات.. أول سيارة كهربائية تطرح في مصر لا تحتاج لشحن خارجي

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة نيسان موتور إيجيبت، مؤخراً السيارة نيسان X-Trail الجديدة كليًا التي تعد أول سيارة كهربائية تقدمها الشركة اليابانية في السوق المصري مدعومة بتكنولوجيا e-POWER.



تزخر السيارة نيسان X-Trail الجديدة بباقة من أحدث تكنولوجيا القيادة الكهربائية والتنقل والمتمثلة في تكنولوجيا e-POWER وكذلك تكنولوجيا e-4ORCE اللتين يتم إطلاقهما في مصر لأول مرة، حيث من المتوقع أن تحدث هذه السيارة نقلة نوعية في قطاع السيارات المحلي، خاصة مع اتجاه مصر ودول المنطقة لتبني حلول تنقل صديقة للبيئة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتمثل حلولًا مستدامة لمنظومة التنقل في مصر، وتمثل أيضًا السيارة X-Trail مدخلًا هامًا لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم، حيث تمثل القيادة الكهربائية مستقبل التنقل في عالم الغد.

تجمع تكنولوجيا e-POWER الفريدة من نوعها بين مزايا السيارات الكهربائية الحديثة ومحرك البنزين الفعال، الذي يعمل أساسًا على إعادة شحن بطارية الليثيوم الخفيفة الموجودة في السيارة عند الحاجة، حيث يقوم المحرك الكهربائي بتوصيل الطاقة المخزنة في البطارية مباشرة لعجلات السيارة باستخدام تلك الطاقة، بينما يُستخدم محرك البنزين في شحن البطارية أو تشغيل المحرك الكهربائي، لذا تمثل تكنولوجيا e-POWER حلاً عمليًا وفعالًا يجمع بين تجربة القيادة الممتعة للسيارات الكهربائية دون قلق بدعم من محرك الاحتراق الداخلي التقليدي الذي يشحن بطارية السيارة عند الحاجة.



وتختلف تكنولوجيا e-POWER تمامًا عن التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الهجينة، حيث تتحرك العجلات بواسطة محرك كهربائي بنسبة 100%، ويعمل محرك البنزين على شحن البطارية التي تولد الطاقة لتحريك العجلات، في الوقت نفسه تقلل تكنولوجيا e-POWER الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام البنزين مقارنة مع النظام الهجين الخفيف أو التقليدي، وهي مشابهة لموزع مدى السير في السيارات الكهربائية، لكنها تحتوي على مولد أكبر وبطارية أصغر دون الحاجة لمقبس كهربائي.

يتكون نظام e-POWER الجديد في X-Trail من بطارية ذات قدرة عالية ومجموعة قوى متكاملة مع محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ومعدل ضغط متغير ومُولِّد للطاقة وعاكس كهربائي ومحرك كهربائي أمامي، ويمثل استخدام محرك البنزين فقط لتوليد الكهرباء العنصر الفريد في تكنولوجيا e-POWER، بينما تتحرك العجلات بالكامل بواسطة المحرك الكهربائي، وهذا يعني أن المحرك يمكن أن يعمل دائمًا ضمن نطاقه الأمثل، مما يؤدي إلى كفاءة أكبر في استهلاك الوقود في البيئات الحضرية، وبفضل القيادة الكهربائية بالكامل فلا يوجد تأخير كما هو الحال مع محرك الاحتراق الداخلي أو الهجين التقليدي، وتوفر الاستجابة الفورية شعورًا بالعزم العالي والتسارع السريع والرشيق، مما يجعل عملية التجاوز أو الاندماج على الطريق السريع أسهل وأسرع.

وتتمتع السيارة X-Trail بثلاث مزايا رئيسية هي الهدوء والراحة أثناء القيادة، نظرًا لأن المحرك الكهربائي يعمل في صمت وسلاسة، أما الميزة الثانية فهي رشاقة القيادة لأن العجلات تعتمد على المحرك الكهربائي بشكل كلي في تحريك السيارة، وهو ما يعني التسارع اللحظي والاستجابة السلسة للمحركات أما ثالث هذه المزايا فهي الاستدامة حيث أنّ السيارة صديقة للبيئة بفضل محرك البنزين الذي يشغل المولد الكهربائي وبالتالي ينتج عنه أقل مستوى من الانبعاثات الكربونية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية التي تعمل بالوقود بشكل كلي".



تولد X-Trail الجديدة بتكنولوجيا e-POWER قوة تصل إلى 201 حصان، مع عزم دوران بقوة 330 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8 ثوانٍ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 5.8 لتر لكل 100 كم، مع متوسط انبعاثات تبلغ 133 جرام/كم، بالإضافة إلى هذه المزايا يضمن نظام القيادة بتكنولوجيا e-POWER قيادة هادئة، فعند سرعة 40 كم/ساعة على سبيل المثال يكون الصوت داخل السيارة أقل بمقدار 8 ديسيبل من السيارات المنافسة.

تكنولوجيا e-4ORCE تمزج بين القوة والتحكم

التكنولوجيا الجديدة التي تم تزويد السيارة X-Trail بها تتمثل في e-4ORCE التي تجسد بعدًا جديدًا للقيادة الذكية من نيسان، تمزج هذه التكنولوجيا بين القوة والتحكم، حيث يتم الدمج بين تكنولوجيا الدفع الكهربائي من نيسان وتقنيات التحكم في الدفع الرباعي والتحكم في هيكل السيارة لتحقيق نقلة نوعية في التسارع والانعطاف والفرملة، وتعزز هذه التكنولوجيا التحكم في السيارة عند القيادة على مختلف الأسطح تقريبًا، ويوفر هذا النظام المبتكر تحكمًا فائقًا واستجابة فورية، بينما تعمل إدارة التوجيه على تعديل توازن الفرامل من أجل قيادة أكثر راحة.

وزوّدت X-Trail التي تجذب عشّاق القيادة والمغامرات لأول مرة بنظام الدفع الرباعي الذكيّ مع اقتران مباشر يتفاعل بشكل أسرع من أيّ وقت مضى، مما يتيح نقل الطاقة بكلّ سلاسة بين المحاور لتحقيق أقصى قدر من الثبات، وتوفّر أدارة تحكّم بشكل قرص إمكانية الاختيار بين خمسة أوضاع قيادة هي: Off-Road وSnow وAuto وEco وSports، إضافة إلى مفاتيح نقل الحركة على عجلة القيادة لوقف التحكّم الأوتوماتيكي ونقله إلى السائق.

في الوقت نفسه، يتوزع عزم المحرك مع تكنولوجيا e-4ORCE بين مقدمة ومؤخّرة السيارة، ليساعد في زيادة تماسك إطارات العجلات وفقاً لظروف أسطح الطرق ووضعية المركبة، ويتم التحكم بعملية الكبح منفرداً لكل من العجلات الأربعة، وتحافظ السيارة على مسارها سواء كان الطريق زيتياً أو رطباً أو زلقاً، والفضل يعود لنظام التحكم بالمحركين وقدرته على توزيع عزم الدوران، يكمن السر في الحفاظ على توازن السيارة في التوزيع المتوازن للطاقة، كما يمكن تعديل نظام توزيع الطاقة مع نظام «e-4ORCE» خلال 1/10,000جزء من الثانية، وهذا أسرع من المستخدم في أنظمة الدفع الرباعي الميكانيكية الاعتيادية".

تولد السيارة بتكنولوجيا e-4ORCE قدره 211 حصان عن طريق محرك كهربائي أمامي وآخر كهربائي خلفي، وعزم دوران 330+195 نيوتن متر. تتسارع السيارة من السكون حتى 100 كم/ ساعة خلال 7.2 ثانية، وصولًا إلى سرعتها القصوى التي تبلغ 180 كم/ساعة. من ناحية أخرى، تصل سعة بطارية الليثيوم أيون في السيارة إلى 1.8 كيلووات. السيارة X-Trail مزودة أيضا بمحرك احتراق 3 سلندر بسعة 1.5 لتر تربو يعمل كمولد لطاقة المنظومة الكهربائية.

يتوافق التصميم الخارجي للسيارة مع لغة تصميم نيسان الجديدة، خاصة مع شبكة الردياتير الأمامية بتصميم على شكل حرف V من اللون الأسود، مع شعار نيسان الجديد، بالإضافة لمشتت هواء أمامي باللون الفضي، ومنظومة إضاءة LED منفصلة، بالإضافة لكشافات الضباب في الجزء السفلي من الاكصدام الأمامي أعلى مشتت الهواء، والسيارة مزودة بعجلات رياضية قياس 18-19 بوصة، مع تطعيمات من الكروم على جانبي السيارة، أما الجزء الخلفي فمزود بمصابيح LED مع شعار X-Trail على منتصف غطاء حقيبة السيارة، ويظهر الاكصدام الخلفي باللون الأسود، مع مشتت هواء كبير الحجم فضي اللون وكشافات عاكسة.



تتضمن السيارة العائلية الجديدة أنظمة ملاحة متطورة والعديد من التجهيزات الخاصة، وتُقَدَّم السيارة بنسخة تتضمن ثلاث صفوف من المقاعد بإجمالي 7 مقاعد، وتتميز السيارة بمقصورة قيادة بكسوة من الجلد المميز، والذي يظهر أيضًا على لوحة القيادة، مع قطع زخرفية بتصميم شبيه للخشب الطبيعي.

ومن الداخل، تعكس السيارة أحدث حلول نيسان التكنولوجية، فالسيارة مزودة بلوحة عدادات رقمية مكونة من ثلاث شاشات بمساحة عرض إجمالية تبلغ 35.4 بوصة، بما في ذلك شاشتي عدادات بتقنية TFT قياس 12.3 بوصة مزودتين بتقنية TFT بتصاميم قابلة للتعديل ويتم التحكم فيها من خلال اللمس لعرض معلومات الملاحة أو الترفيه أو المعلومات المتعلّقة بالسيارة، مع شاشة عرض أمامية للسائق بقياس 10.8 بوصة وتعد أكبر شاشة عرض أمامية في فيئتها، وتتمتع السيارة أيضًا بنظام صوتي متميز يضم 10 سماعات، وتم تزويد السيارة بأنظمة ترفيه متقدمة، مثل أنظمة ربط الهواتف لاسلكيًّا، مع نظامي Android Auto وApple CarPlay .



تقدم نيسان مواصفات أمان إضافية في شكل نظام الفرامل الطارئ الذكي مع خاصية التنبؤ، حيث تستطيع الحساسات قراءة الطريق أمام السيارة لاكتشاف ما إذا كانت هناك سيارة تتوقف فجأة بفضل تقنية الرادار المتقدمة، ويقوم النظام بتشغيل الفرامل لتقليل احتمالية وقوع تصادم.

يتم تعزيز السلامة ليلاً من خلال تقنية المصابيح الأمامية المتقدمة التي تسمح بجعل فوانيس الإضاءة رفيعة لتساعد في رفع الكفاءة الديناميكية الهوائية للسيارة مع ضبط شكل شعاع الضوء حسب حركة المرور في الاتجاه المعاكس، حيث يتم إلغاء تنشيط مصفوفة مصابيح LED عند اكتشاف حركة المرور باستخدام سلسلة من الوحدات التي تغير اتجاه شعاع الضوء الصادر من فوانيس الإضاءة، القادمة، مما يترك الجزء الفارغ من الطريق مضاءً بشكل جيد، دون أن يضايق سائق المركبة القادمة في المواجهة.

تم إطلاق X-Trail الجديدة بطرازين مختلفين وهما ACENTA Plus بتكنولوجيا e-POWER بخيار الدفع الأمامي و5 مقاعد، والفئة الأعلى TEKNA بتكنولوجيا e-4ORCE بخيار الدفع الرباعي و7 مقاعد، والتي تأتي مع ميزات مبتكرة إضافية مثل شاشة العرض الأمامية ونظام المراقبة المحيطي وباب الحقيبة الآلي والشاشة بحجم 12.3 بوصة التي تعمل باللمس لاسلكيًا مع Apple CarPlay و Android Auto وعجلات بقياس 19 بوصة.

أسعار نيسان إكس تريل

تقدم نيسان إكس تريل الفئة الأولى من السيارة نيسان اكس تريل الجديدة بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه، أما الفئة الثانية 2 مليون و500 ألف جنيه.