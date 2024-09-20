تعرف على قنوات عرض مسلسل "تيتا زوزو"

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق أولى حلقات مسلسل "تيتا زوزو" للفنانة إسعاد يونس، غدٍ السبت عبر احد المنصات الإلكترونية، ويوم الأحد على شبكة قنوات DMC.

ويتكون "تيتا زوزو" من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول العديد من القضايا المجتمعية المهمة.

قصة مسلسل تيتا زوزو

في إطار درامي اجتماعي، تتناول الأحداث قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو، بطولة: "إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، صلاح عبدالله، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس

آخر أعمالها فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائية، بطولة، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

يدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه. شاهد ماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين!.