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15 مايو.. عمومية «إنماء الروابي» تناقش توزيع أرباح مرحلية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة إنماء الروابي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأربعاء 15 مايو 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية عدة بنود من أبرزها: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.
ويشمل الجدول: التصويت على اعتماد لائحة معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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