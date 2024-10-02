شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تتوسع فى أنشطة تصنيع الأسمدة الخضراء بمشاركة القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

‏تتجه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إلى التوسع في تصنيع الأسمدة الخضراء ،وذلك تزامنا مع خطة وزارة قطاع الأعمال العام ؛لزيادة الصادرات ولاسيما أن الاتحاد الأوروبي يربط بين استقبال واردات وبين كونها واردات خضراء وحتى لا يتم فرض ضرائب أو جمارك زائدة عليها.

‏وتسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي إلى التوسع في تلك الصناعة ،ولا سيما أنه سيتم تطوير مصانع سما طلخا الدلتا للأسمدة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تدشين مصنع الأمونيا الخضراء في السويس بالشراكة مع القطاع الخاص ، مع الاتجاه إلى تحويل المصانع تدريجيا للعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتيح لها التوافق مع متطلبات الصادرات العالمية والتوافق مع خطة الدولة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية.

‏وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية العديد من المصانع منها مصنع كيما، والذى يشمل كيما 2 والذي يعمل بالطاقة التقليدية بالإضافة إلى مصنع كيما القديم والذي سيتم تطوير الفترة المقبلة ويمكن تطويره من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومصنع النصر للأسمدة بالسويس والدلتا للأسمدة بالدقهلية.

‏أشار المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تصريحات سابقة ،أن هناك اتجاه ضروري نحو الاقتصاد الأخضر تحديدا في إنتاج الأسمدة من الطاقة النظيفة و المتجددة و إنتاج الأمونيا الخضراء خاصة ان شركة كيما كانت أول شركة في إفريقيا والشرق الاوسط تنتج الأمونيا الخضراء من مساقط المياه النظيفة وانتاج كهرباء نظيفة من السد العالي لكن الاتجاه إلى المشروعات الخضراء يتكلف كثيرا بالإضافة إلى أنه سيرفع قيمة الصادرات خلال الفترة المقبلة.