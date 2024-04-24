شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. تراجع الدولار واليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل إلى مستوى 92.3775 روبلا، بانخفاض قدره 75.00 كوبيكا، مقارنة بقيمته عند الإغلاق السابق.

وانخفض سعر صرف اليورو بواقع 76.75 كوبيكا، ليسجل 98.8225 روبلا، كما تراجع أيضاً سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 12.27 كوبيكا، ليبلغ 12.7133 روبلا. بورصة موسكو وانخفض مؤشر بورصة موسكو بنهاية تداولات اليوم بواقع 6.29 نقاط، ما نسبته 0.183%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليبلغ 3433.13 نقطة.

وارتفع مؤشر RTS بمقدار 8.4 نقاط، أي بنسبة 0.722%، مقارنة بمستوى إغلاق التداول السابق، ليسجل 1171.9 نقطة.