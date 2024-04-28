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رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: بفضل ولي العهد تمكنا من عقد الاجتماع الخاص بالرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ بريندي: إن بفضل صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمكنا من عقد الاجتماع الخاص في الرياض تحت رعايته رغم الأحداث العالمية.
وأضاف بريندي خلال كلمة له في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن المشاركة الكبرى في هذا المؤتمر خير دليل على أهميته.
وأشار بريندي إلى أن التعاون مع بدأ منذ سنوات، وخططنا لإقامة المؤتمر، ولكن بسبب الأحداث لم نتمكن من إقامته إلى اليوم، وهذا بفضل التزام السعودية بذلك.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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