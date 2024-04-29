الصندوق الزراعي

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- بواسطة أيمن الوشواش - بجازان يشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ20، الذي ينظمه حاليا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة صبيا، في المركز الحضاري بالمحافظة، وذلك من خلال ركن مخصص لتسليط الضوء على دور الصندوق في تنمية القطاع الزراعي، ورفع كفاءته الإنتاجية سعيا لتحقيق الاستدامة في كافة الأنشطة التي يمولها الصندوق. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بجازان يشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ20، الذي ينظمه حاليا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة صبيا، في المركز الحضاري بالمحافظة، وذلك من خلال ركن مخصص لتسليط الضوء على دور الصندوق في تنمية القطاع الزراعي، ورفع كفاءته الإنتاجية سعيا لتحقيق الاستدامة في كافة الأنشطة التي يمولها الصندوق. وتهدف مشاركة صندوق التنمية الزراعية للتعريف بإسهاماته في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الريفية المستدامة، التي تشمل تطوير زراعة المحاصيل البعلية وتطوير إنتاج وتصنيع البن، وتنمية زراعة وتجارة الورد، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه .

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