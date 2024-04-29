شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لاكتتاب «مياهنا» بين 10.5 و11.5 ريال للسهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشاران الماليان ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة مياهنا نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المتوقع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.
ووفقا لبيانات على موقع تداول، تحدد النطاق السعري للطرح بين (10.5) – (11.5) ريال للسهم الواحد.
وبحسب البيانات فإن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الإثنين 29/04/2024م وتنتهي يوم الخميس 02/05/2024، فيما ستسجل الشركة أسهمها و طرح 48,277,663 سهماً عادياً من أسهم الشركة، تمثل 30% من رأس مال الشركة والتي سيتم بيعها من قبل المساهم البائع.
وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.
وسيحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 9,655,533 سهم تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين الأفراد.
ووفقا لبيانات على موقع تداول، تحدد النطاق السعري للطرح بين (10.5) – (11.5) ريال للسهم الواحد.
وبحسب البيانات فإن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الإثنين 29/04/2024م وتنتهي يوم الخميس 02/05/2024، فيما ستسجل الشركة أسهمها و طرح 48,277,663 سهماً عادياً من أسهم الشركة، تمثل 30% من رأس مال الشركة والتي سيتم بيعها من قبل المساهم البائع.
وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.
وسيحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 9,655,533 سهم تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين الأفراد.