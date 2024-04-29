شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: توجه لإنشاء مناطق لوجستية حرة في مطاري الدمام وجدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.