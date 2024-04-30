تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بقيمة 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3520 جنيها.

عيار 21 يسجل 3080 جنيها.

عيار 18 يسجل 2640 جنيها.

عيار 14 يسجل 2053 جنيها.

الجنيه الذهب 24640 جنيها.

وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي مطلع تداولات اليوم قبل أن تعود إلى التذبذب تسبب في زيادة الضغط السلبي على سعر الذهب بمصر، هذا بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ليصل السعر المتوسط حالياً عند 47.70 جنيه لكل دولار.