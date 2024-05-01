شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك» تحصل على رخصة للكشف عن النحاس والزنك في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) صدور رخصة كشف عن خام النحاس والزنك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الرخصة في منطقة نجران، بمساحة إجمالية تقدر بـ 63.9 كم2.

وأضافت أن الرخصة صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.

ونوهت بإعداد الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة علماً أن هذه الرخصة ملاصقة لرخصة استكشاف إمتداد شرق قيان، ومجاورة لرخصة التعدين الحالية (جبل قيان) التي يتم استخراج خام الذهب منها والتي تبلغ مساحتها (10.02) كم2

وأوضحت أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستعلن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.