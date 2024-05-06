شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. أكثر من نصف موارد الدولة موجه للحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأحد 5-5-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025، للإنفاق الاجتماعي، إلى جانب مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

المالية: تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية.

أسعار الذهب فى مصر تواصل الاستقرار لليوم الثالث على التوالي

تشهد أسعار الذهب في مصر استقرار لليوم الثالث خلال الفترة الحالية في ظل تحركات غير واضحة في سعر أونصة الذهب العالمية رغم أن السعر العالمي يميل إلى الهبوط، بينما يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تغيرات طفيفة مما يجعل الذهب في مصر مستقر عند مستويات تحت 3100 جنيها للجرام من عيار 21.

سلامة الغذاء: 280 ألف طن صادرات غذائية مصدرة بزيادة 70 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 17 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 27 ابريل – 3 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و7% لخام برنت

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت7%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.8%.

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 5-5-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5-5-2024، في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى 47.90 للشراء، 48 جنيها للبيع، وفى بنك مصر سجل 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيها للبيع.

التخطيط: الحكومة دعمت "تكافل وكرامة" بـ31 مليار جنيه خلال 2022/2023

تمثل مبادرة تكافل وكرامة، حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر وتهدف إلى دعم الأسر الفقيرة، حيث تعد أكبر برنامج للتحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الصناعات الهندسية تجتمع لبحث تعميق صناعات الكراكات بمصر الأربعاء المقبل

كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن عقد إجتماع موسع لتوطين وتعميق صناعة الكراكات والتكريك في مصر تنفيذا لتكليفات رئاسية للاهتمام بهذه الصناعة المهمة، وهذا من ضمن أدوار الغرفة المنوطة بتنفيذه للاهتمام بالصناعة المحلية وتعميقها.