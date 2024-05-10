شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من أشكال خام الذهب تتراجع إلى 9 ملايين دولار فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت واردات مصر من اشكال خام الذهب غير النقدي تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2024، حيث بلغت قيمة وارداته في شهر فبراير الماضي نحو 9 ملايين و887 ألف دولار، بينما كانت نحو 14 مليونا و819 ألف دولار في شهر فبراير عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 4 ملايين و932 ألف دولار.

وجاءت واردات أشكال خام الذهب ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الوسيطة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و201 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل ملياري و319 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 117 مليون و84 ألف دولار.

وتواصل واردات مصر من أشكال خام الذهب تراجعها منذ بداية العام، حيث بلغ إجمالي الواردات في شهر يناير الماضي نحو 4 ملايين و699 ألف دولار، بينما كان نحو 22 مليون و408 ألف دولار في شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 17 مليون و709 ألف دولار.

وتراجعت قيمة الواردات المصرية فى شهر فبراير الماضى بنسبة 2.4٪، حيث بلغت نحو 6.08 مليار دولار، مقابل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بقيمة تراجع بلغت 0.14 مليار دولار.