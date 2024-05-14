شكرا لقرائتكم خبر عن الحظر على الواردات الروسية يرفع أسهم شركات الألومنيوم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار أسهم شركات الألومنيوم الأمريكية في تعاملات يوم الاثنين، بعد قرار الولايات المتحدة وبريطانيا فرض حظر على واردات الألومنيوم والنحاس والنيكل من روسيا في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم ألكوا أكبر شركة لتعدين الألومنيوم في الولايات المتحدة قاد مسيرة الصعود بعد ارتفاعه بنسبة 2ر8%، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ يناير الماضي.

كما ارتفع سهم شركة سينشري ألومنيوم بنسبة 6ر5% وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ الشهر الماضي، في حين ارتفع سهم كايزر ألومنيوم بنسبة 2ر2%. الحظر الأمريكي والبريطاني ويمنع الحظر الأمريكي والبريطاني على المعادن الروسية وصول هذه المعادن الرئيسية إلى مستودعات بورصة شيكاغو للسلع وبورصة لندن للمعادن، بحسب ما ذكرته خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة.