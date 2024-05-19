شكرا لقرائتكم خبر رئيس «سرك» يلتقي شركات إعادة التدوير في معرض ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) المهندس خالد السالم، عددا من الزيارات والاجتماعات مع شركات إعادة التدوير المشاركة في معرض إعادة التدوير الدولي 2024 في ميونخ.

وخلال الزيارات اطلع على ما تعرضه هذه الشركات من تقنيات حديثة في قطاع إعادة التدوير والنفايات والصناعات المرتبطة بها.

وشملت الزيارة العديد من الشركات ومقدمي التقنيات في إعادة التدوير واستعادة الطاقة منها شركة BHS الأمريكية لحلول أتمتة عمليات الفرز واستعادة المواد، وشركة Eggermann الألمانية لتقديم حلول النفايات البلدية الصلبة والنفايات العضوية، شركة ECON Industries الألمانية إحدى الشركات الرائدة في إعادة تدوير النفايات الصناعية الخطرة، التي يوجد تعاون قائم بينها وبين شركة «ريايا» الذراع التنفيذي لمجموعة سرك في مجال النفايات الصناعية الخطرة.

كما اطلع على أحدث التقنيات التي تقدمها شركة Benev الصينية المتخصصة في تدوير الرجيع الصناعي قيد الاستخدام التي تقوم شركة «ريايا» باستخدامه.

وشملت الزيارة كذلك مجموعة من الشركات الأوروبية الرائدة، منها شركة GI Aquatech الألمانية، وشركة SEDA لإعادة تدوير المركبات المتهالكة، حيث زار أحد العروض الحية لأتمتة عمليات إعادة تدوير المركبات، وشركة Tomra النرويجية، إحدى أفضل مقدمي تقنيات فرز المواد والبلاستيك وأجهزة استعادة المواد.

يذكر أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.