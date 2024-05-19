ورشة عمل تناقش اللوائح التنفيذية للطائرات دون طيار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية، ورشة عمل بعنون (تمكين التطبيقات المتقدمة للطائرات دون طيار) حول تحديثات اللائحة التنفيذية رقم (107) الخاصة بعمليات الطائرات دون طيار، بمشاركة عدد من المختصين بقطاع الطيران المدني، وذلك بمقر الهيئة الرئيس في الرياض.

وتهدف الورشة التي ستسمر في الانعقاد (عن بعد) لضمان الوصول إلى عدد أكبر من المشغلين والمستخدمين، إلى التعريف بالتحديثات الجديدة للائحة وأهم اشتراطاتها وإجراءات استيفاء متطلبات السلامة الواردة بها، إضافة إلى توضيح دور المشغلين للطائرات دون طيار في تطبيق معايير السلامة.

وتناولت الورشة محاور عدة، شملت التعريف بتحديثات اللائحة، وتوضيح دور المشغلين والمستفيدين في تطبيق معايير السلامة، التطبيقات المتقدمة لاستخدامات الطائرات دون طيار، إلى جانب مناقشة أساليب استيفاء متطلبات واشتراطات اللائحة.

وستدعم التحديثات الجديدة للائحة تمكين تشغيل الطائرات دون طيار لمسافات تتجاوز المدى البصري وفي كل الأوقات، وتمكين تشغيل طائرات دون طيار بأوزان عدة، واستخدام التطبيقات المتقدمة للطائرات دون دون طيار وبالتالي دعم الجهات المستفيدة بإمكانية استخدامها في تنفيذ أساليب تشغيلية حديثة ومواكبة التطورات في هذا المجال، مثل (دعم عمليات الاستغاثة والإنقاذ، الرش والتلقيح الزراعي، وغيرها من التطبيقات المتقدمة).

ويأتي تنظيم مثل هذه الورش في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للطيران المدني لتحديث اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران حسب البرنامج الوطني لسلامة الطيران، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ويعزز من دورها كمنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتحقيقا لاستراتيجية قطاع الطيران المدني لمواكبة رؤية السعودية 2030م، كما تأتي في إطار جهود الهيئة الاستباقية لإطلاع أصحاب المصلحة (المشغلين والمستفيدين) على كل التحديثات والمتطلبات قبل إصدارها لضمان الاستعداد المناسب على استيفائها.