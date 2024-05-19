شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار لمحطات التموين بالغاز.. تعرف على أهم مزايا الغاز للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول خلال العام المالى القادم إنشاء 60 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج وذلك فى إطار خطة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى و تتضمن الخطة الإنتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية وتتضمن أهم مزايا استخدام الغاز كوقـود للسيــارات..

1-نظيف.

2- يحافظ على البيئة.

3- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

4- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

5- آمــن.

6-احتمالية الاشتعال ضئيلة

7-منظومة للأمان.

8-متوافر.

9- اقتصادي.