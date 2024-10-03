الاقتصاد

عند إغلاق الأربعاء.. تباين موقف الاسترليني مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الأربعاء، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3263 دولار أمريكي، بانخفاض 0.07%.
فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2014 يورو بارتفاع 0.15%.

ارتفاع البورصة البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" على ارتفاع بنسبة 0.17%.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 14.21 نقطة، ليصل إلى 8290.86 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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