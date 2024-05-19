شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. تحرك أسعار الفراخ واستقرار البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدواجن في المزارع تحرك طفيف اليوم الأحد بزيادة 3 جنيهات تقريبًا، ليسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 82 جنيها، وذلك بسبب موجة الحر المرتفعة التي تساهم في زيادة النفوق في المزارع.

وسجل سعر كيلو الفراخ تسليم الأسواق للمستهلكين بمستويات تبدأ من 90 جنيها وما فوق بحسب المناطق الجغرافية وبحسب كل محافظة وكذلك وفق حجم الطلب في المحافظات والمعروض من الفراخ.

في ذات السياق، يسجل سعر البيض في مصر استقرار ملحوظ بعد هبوط كبير علي مدار الأيام القليلة الماضية ، لتسجل كرتونة البيض 118 جنيها للأبيض والبيض الأحمر 125 جنيها والبيض البلدي 130 جنيها للكرتونة.