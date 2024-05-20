رحلات مباشرة بين مطاري جدة وهيثرو عبر الخطوط البريطانية نوفمبر المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ الخطوط الجوية البريطانية، الناقل الوطني للمملكة المتحدة، تسيير رحلات مباشرة بين مدينة جدة ومدينة لندن عبر مطار هيثرو، اعتبارا من نوفمبر 2024.

وأوضح برنامج الربط الجوي أنه من المقرر إطلاق الرحلات ابتداء من الرابع من نوفمبر المقبل بواقع 4 رحلات أسبوعية إلى مدينة جدة، وذلك بواسطة أسطول من طائرات بوينج 787.

وأكد كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان، والرئيس التنفيذي لمطارات جدة مازن جوهر، أن عودة الناقل الوطني للمملكة المتحدة إلى جدة، بتسيير رحلات جديدة من مطار هيثرو، ستعزز من الربط الجوي من وإلى المملكة، من خلال شبكة الخطوط الجوية البريطانية الرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا والممتدة إلى أمريكا الشمالية، والتي تمكن المسافرين من زيارة المملكة والمساهمة بتنامي سوق السياحة والطيران لدينا.

من جهته أفاد رئيس القطاع التجاري للخطوط الجوية البريطانية كولم لاسي، بأن هناك فرصا كبيرة للبلدين لتسهيل الربط بين العائلات والأصدقاء والشركات من خلال النقل الجوي.

يذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهات جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته الممكن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميا في مجال الربط الجوي السياحي.

رحلات مباشرة بين جدة ولندن: