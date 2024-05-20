شكرا لقرائتكم خبر إسكو السعودية 2024 يجمع مقدمي خدمات كفاءة الطاقة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الاثنين المقبل (27 مايو 2024) في مدينة الرياض، ملتقى مقدمي خدمات كفاءة الطاقة في المملكة تحت شعار «إسكو السعودية 2024»، بهدف الترويج لهذا القطاع المهم وتشجيع الاستثمار فيه، وذلك ضمن جهود المركز لتحسين استهلاك الطاقة في المملكة.

وسيسلط الملتقى الضوء على الجهود والمبادرات التي تمت لتمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، واستعراض الفرص المتاحة لمشاريع كفاءة الطاقة، وأحدث الممارسات والتجارب فـي مجال خدمات كفاءة الطاقة، إضافة إلى عرض قصص النجاح التي تحققت في هذا القطاع.

كما سيتم تكريم الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في تطوير القطاع وتنمية القدرات البشرية فيه.

ويستهدف الملتقى مقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرخصين في المملكة والجامعات والكليات والمراكز التدريبية والمهندسين المختصين والمهتمين بهذا المجال؛ إلى جانب أصحاب المنشآت التجارية، مثل المجمعات التجاريـة والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس الأهلية والفنادق ومرافق الإيواء السياحي، وغيرها.

ويقام في الملتقى معرض مصاحب يجمع مقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرخصة من المركز، حيث يعد المعرض فرصة سانحة لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لاستعراض خدماتهم في مجال كفاءة الطاقة في المنشآت، لا سيما في ظل الحضور المتوقع من أصحاب المنشآت التجارية والمهتمين.