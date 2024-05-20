شكرا لقرائتكم خبر وزير الإسكان يرعى منتدى سلاسل الإمداد العقاري بمشاركة محلية ودولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، انطلاق فعاليات منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري 2024، الذي تنظمه الشركة الوطنية للإسكان NHC، بحضور عدد من الشركات المحلية والدولية، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية مع كبرى مزودي الخدمات بما ينعكس على تعزيز تنمية قطاه التطوير العقاري وإنجاز وطرح المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة التي تراعي الجودة والسعر المناسب.

ويهدف المنتدى إلى جمع نخبة من الاستشاريين والمقاولين والمصنّعين؛ لاستكشاف فرص التعاون الواعدة والاطلاع على الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الطموحة ومجموعة من المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى إبراز أقوى الشراكات بين الوطنية للإسكان NHC وشركائها الاستراتيجيين، حيث سيحقق المنتدى فرصا واعدة للاستثمار والتعاون، وإيجاد فرص لعقد اتفاقيات الاستثمار والشراكات الاستراتيجية، وإرساء معايير جديدة، وإيجاد حلول مبتكرة لتنمية القطاع العقاري، بالإضافة إلى الكشف عن أحدث الاتفاقيات بين الوطنية للإسكان ومجموعة من الشركاء المحليين والعالميين لتأمين سلاسل الإمداد.

وسيتضمن المنتدى عددا من الجلسات الحوارية لاستكشاف تسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه تقنيات صناعات مواد البناء وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والعالمية لتعزيز شبكات سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاقها في مختلف القطاعات، وذلك عبر تقديم رؤى مفصلة وعميقة حول المجالات المختلفة المفتوحة للتعاون وإتاحة نظرة شاملة على قطاع العقارات والبناء والاستثمار.

وكشفت الشركة الوطنية للإسكان مؤخرا عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، وذلك لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء، لتأمين سلاسل الإمداد للمشاريع السكنية وضمان تنفيذها في الوقت المستهدف، وبالجودة العالية، من خلال جذب 12 مصنعا من أكبر المصانع المتخصصة في مواد البناء والاستفادة من التجارب الصينية إلى جانب دخول عدد من المصانع المحلية للارتقاء بمستوى الأعمال وجذب أفضل مزودي الخدمات لمختلف قطاعات الشركة والشركات التابعة لها، والمشاريع الأخرى وفق أعلى المعايير العالمية.

يذكر أن «الوطنية للإسكان» تعد أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، حيث تهدف إلى تطوير ضواح سكنية ومجتمعات عمرانية متكاملة من خلال تطوير 9 ضواح سكنية متكاملة وضخ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.