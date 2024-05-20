شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر ومواعيد زيارة متحف الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد متحف الغردقة أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، وبدأت فكرة إنشائه نظراً لأهمية هذه المدينة التي تعتبر أحد أهم المقاصد السياحية بمصر، وهو أول متحف يتم بناؤه بالتعاون مع القطاع الخاص، وتفضل دولة رئيس مجلس الوزراء بافتتاحه عام 2020.

يتكون المتحف من طابقين يضمان مجموعة من القطع الأثرية تروي تاريخ الحضارة المصرية بدءً من العصور المصرية القديمة، مروراً بالعصور اليونانية، الرومانية، القبطية، والإسلامية وصولاً إلى العصر الحديث، وتُبرز هذه القطع موضوع العرض المتحفي الذي يتبلور حول مفهوم وجوانب الجمال والرفاهية في مصر في مختلف العصور، من أبرزها تمثال رائع للملكة ميريت آمون، لوحة الأميرة فاطمة إسماعيل، بقايا سفينة غارقة، وقطع حلي وأدوات حياة يومية من عصر أسرة محمد علي.

أسعار تذاكر الزيارة:

للمصري: 80 جنيها.

للطالب المصري: 40 جنيها.

للأجنبي: 200 جنيه.

للطالب الأجنبي: 100 جنيه.

مواعيد الزيارة:

من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

ومن 5 مساءً إلى 11 مساءً.