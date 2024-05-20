شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة فى الحضر يتراجع لـ9.4٪ من إجمالى قوة العمل بالربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير – مارس" لعام 2024، أن معدل البطالة في الحضر سجل 9.4٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 9.7% في الربع السابق مقابل 10.3% فى الربع المماثل من العام السابق، بينما في الريف سجل معدل البطالة نحو 4.6٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان نحو 4.8٪ في الربع السابق، مقابل 4.7٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وقالت بيانات البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه طبقا للحالة التعليمية فقد بلغت نسبة المتعطلين من حملة "الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها" نحو 82.5٪ في الربع الحالي، مقابل 82.7٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي، وتوزعت بواقع 37.8% من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، مقابل 39.6٪ بالربع السابق و37.8٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين 44.7% من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، مقابل 43.1٪ بالربع السابق، بينما كان 43.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وإجمالا سجل معدل البطالة بالربع الأول "يناير – مارس" لعام 2024 نحو 6.7٪ من إجمالى قوة العمل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.