شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.840 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 27228 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 33377 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11721 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5925 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8558 نقطة.