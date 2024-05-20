شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تعلن تطبيق "الشحن الموحد" بجنوب القاهرة تمهيداً للتعميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى عن بدء تطبيق برنامج الشحن الموحد الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تمهيدا لتعميم البرنامج تباعا بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم الانتهاء من تشغيل المنظومة الموحدة لشحن العدادات مسبقة الدفع في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وحوكمة عمليات الشحن وتطبيقا لمعايير التأمين واستدامة الخدمات.

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن برنامج الشحن الموحد يستهدف استبدال أنظمة الشحن الخاصة بشركات العدادات بالنظام الموحد للشحن من خلال إحدى الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه جاري العمل على إطلاق الخدمة في باقي شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تباعًا.



