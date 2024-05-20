الدولة المصرية تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى %75 عام 2030

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى %75 عام 2030 مقابل 30% عام 2022/2021

ويعتبر قطاع الطاقة المتجددة أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 .

كما بدأت مصر الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً.

ومن أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة هي:

1 - السـعي لحشـد التمويـل الميسـر اللازم لتنفيـذ مشـروعات الاستراتيجية الوطنيـة للمنـاخ، لـكل مـن برامـج التخفيف والتكييف مع التغيرات المناخية.

2- رفـع نسـبة مسـاهمة الاقتصاد الأخضر فـي الناتـج المحلــي الإجمالي إلـى مـا لا يقـل عـن 5% بمـا يتوافــق مــع الطموحــات العالميــة

3- تحويــل مصــر إلــى مركــز إقليمــي للهيدروجيــن الأخضر بحلــول عــام 2026 ومركــز عالمــي لإنتاج الهيدروجيــن الأخضر بحلـول عـام 2030 )لإنتاج 3.2 مليـون طـن سـنويا وفـق السـيناريو الأخضر ترتفـع إلـى 9.2 مليـون طـن عــام 2040.

4- تضاعـف السـوق العالميـة للهيدروجيـن الأخضر بنحـو سـبعة أضعـاف، تسـعى مصـر الحصـول علـى حصـة %8 مـن هـذا السـوق )5.6 مليـون طـن فـي عـام 2040 وفـق السـيناريو الأخضر

5- إرسـاء المقومـات الاقتصادية لتحقيـق مشـروعات الهيدروجيـن الأخضر مكاسـب اقتصاديـة بقيمـة تتـراوح بيـن 10 إلــى 18 مليــار دولار.

6- من المستهدف أن يوفر سوق الهيدروجين الأخضر ما يزيد عن مائة ألف فرصة عمل

7- تنفيـذ اسـتثمارات مسـتهدفة بقطـاع الهيدروجيـن الأخضر بقيمـة 1.9 تريليـون جنيـه لعـدد 9 مشـروعات بقطـاع الهيدروجيـن الأخضر )عقـود/ اتفـاق اطـاري مبرمـة( للقطاعـات الصناعيـة المتضمنـة فـي المنطقـة الاقتصادية لقنـاة السـويس بحلـول عـام 2030

8- تنفيـذ اسـتثمارات مسـتهدفة بقطـاع الهيدروجيـن الأخضر بقيمـة 2.5 تريليـون جنيـه لعـدد 13 مشـروع بقطـاع الهيدروجيــن الأخضر جــاري متابعــة توقيــع اتفــاق اطــاري للقطاعــات الصناعيــة المتضمنــة فــي المنطقــة الاقتصادية لقنــاة الســويس بحلــول عــام 2030

9- تنفيـذ اسـتثمارات مسـتهدفة بقطـاع الهيدروجيـن الأخضر بقيمـة 1 تريليـون جنيـه لعـدد 10 مشـروعات مذكـرات تفاهــم جاهــزة للتوقيــع للقطاعــات الصناعيــة المتضمنــة فــي المنطقــة الاقتصادية لقنــاة الســويس بحلــول عام 2030

10- زيـادة نسـبة الاستثمارات العامـة الخضـراء مـن %40 فـي عـام 2023 إلـى %50 مـن إجمالـي الاستثمارات العامـة بحلـول عـام 2025 وذلـك لتعزيـز التـزام مصـر بالاستدامة وبمـا يعكـس تفانيهـا فـي دمـج التنميـة المسـتدامة فـي ممارسـاتها لأجندتها التنمويـة.

11- المزيـد مـن التركيـز علـى إنشـاء مشـروعات الهيدروجيـن الأخضر والأمونيا الخضـراء وزيـادة مسـتويات تصديرهمـا.

12- البـدء فـي تنفيـذ اسـتثمارات مسـتهدفة بقطـاع الهيدروجيـن الأخضر لعـدد 9 مشـروعات بقطـاع الهيدروجيـن الأخضر )عقـود/ اتفـاق اطـاري مبرمـة للقطاعـات الصناعيـة المتضمنـة فـي المنطقـة الاقتصادية لقنـاة السـويس.

13- اطـلاق مبـادرة رئاسـية لتأسـيس التحالـف المصـري لريـادة الأعمال الخضـراء لتعميـق سلاسل الإمداد والتشـبيك وتعميـق الروابـط الأمامية والخلفيـة مـا بيـن مختلـف أحجـام الشـركات العاملـة فـي إطـار الاقتصاد الأخضر



