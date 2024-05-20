شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الاثنين 20 مايو.. مصر جذبت 4.6 مليون سائح فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الاثنين 20 مايو 2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه أحمد عيسى وزير السياحة، بأن مصر حققت خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري 4.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

أحمد عيسى: السياحة حققت 4.3مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2024

كشف وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن السياحة في مصر حققت خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري 4.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010 والذي حقق 4.7 مليون سائح خلال نفس الفترة.

سعر الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه اليوم الاثنين.. ويسجل 46.55 جنيه

واصل سعر الدولار تراجعه، خلال تعاملاته اليوم الإثنين 20-5-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 46.57 للشراء، 46.67 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 46.55 جنيه للشراء، 46.65 جنيه للبيع.

وزارة التجارة توقف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى روسيا وأوروبا وانجلترا

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 154 لسنة 2024 بشأن توقف عدد 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، روسيا الاتحادية" بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعدد 111 بتاريخ 20 مايو 2024.

سعر جرام الذهب الآن يصعد إلى 3190 جنيهاً لعيار 21

شهد جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع ملحوظ ، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3190 جنيها وذلك على خلفية صعود السعر العالمي للذهب فوق 2435 دولار بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.

المشاط: تمويلات تنموية بـ10.7مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعقد تحت عنوان "نحو أفريقيا المستدامة"، وتنظمه الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وتولولوبي لويس تاموكا، رئيس الشئون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وزير المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز التحديات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.840 تريليون جنيه.