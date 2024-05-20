شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟.. انخفاض الدولار يعزز الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إبقاء أوبك على توقعاتها للنمو القوي للطلب العالمي لـ104.5 مليون برميل يوميا 2024.. بدعم من إمكانية تحسن أداء الاقتصاد العالمي

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث أسعار النفط الخام تسجل مكاسب أسبوعية فى الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها نحو %1.4 لخام برنت ونحو 2.3% لخام غرب تكساس الأمريكى.

وأشار التقرير إلى أهم العوامل الرئيسية التى ساهمت فى ارتفاع أسعار النفط الخام وتضمنت إبقاء منظمة أوبك على توقعاتها بشأن النمو القوى للطلب العالمى على النفط ليصل إلى 104.5 مليون برميل يوميا فى عام 2024، بدعم من إمكانية تحسن أداء الاقتصاد العالمى.

وتابع التقرير، أن العوامل تضمنت أيضا التوقعات بأن تحافظ مجموعة أوبك + على سياساتها الإنتاجية الحالية، وتمدد التخفيضات الإضافية الطوعية البالغة 2.2 مليون بى خلال النصف الثانى من عام 2024.

وكذلك انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 2.5 مليون برميل، تزامناً مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافى التكرير إلى %90.4% وهو أعلى مستوى لها منذ يناير الماضى وانخفاض مخزونات الجازولين الأمريكية، تزامناً مع ارتفاع الطلب المحلى، مع توقع أن يكون نشاط السفر خلال عطلة يوم الذكرى (Memorial Day هو الأعلى منذ عام 2005.

وذكر التقرير أن اهم العوامل الرئيسية التى ساهمت فى ارتفاع أسعار النفط الخام انقطاع إمدادات النفط المحتمل فى غرب كندا بسبب حرائق الغابات، حيث يبلغ إنتاج الرمال النفطية الكندية 3.3 مليون برميل يوميا، ومن المرجح جدا أن يتأثر مع دخول فصل الصيف.

وارتفاع الناتج الصناعى فى الصين - أكبر مستورد عالمى، تزامناً مع تسارع وتيرة تعافى قطاع التصنيع، إلى جانب الإعلان عن جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار فى قطاع العقارات مما يشير إلى احتمال زيادة الطلب المستقبلى على النفط.

ومؤشرات ارتفاع معدل التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أقل من المتوقع واستقرار سوق العمل، مما عزز التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطى الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدعم الطلب فى أكبر مستهلك عالمى للنفط.

وانخفاض الدولار الأمريكى أمام سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوى له فى نحو خمسة أسابيع، مما يعزز الطلب، حيث يصبح النفط الخام أقل تكلفة بالعملات الأخرى.

وارتفعت أسعار النفط فى التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضى.

وارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.3 %إلى 84.24 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 15 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 80.21 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعًا بنحو 1%، وهو أول مكسب أسبوعى له فى ثلاثة أسابيع، فى حين ارتفع خام غرب تكساس 2% بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكى النفط فى العالم.



