شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: لا صحة لعدم توفير اعتمادات مالية لمسابقات وظائف الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عدم صحة ما يتردد بشأن عدم وجود درجات وظيفية أو اعتمادات مالية لمسابقات ٣ آلاف وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالوزارة، حيث تم الانتهاء من توفيرهم وإدراج المخصصات المالية بالموازنة العامة، بمجرد موافقة فخامة رئيس الجمهورية على توفير الاحتياجات المذكورة للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعه، رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وذلك للرد عدد من طلبات الإحاطة بشأن مسابقة تعيين أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف.

وأكد أن وزارة الأوقاف لم تتدخل مطلقاً فى المسابقات فى أى مرحلة، منذ إعلان الجهاز عن المسابقة مروراً بالامتحانات التحريرية الإلكترونية والمقابلات الشفوية، ثم يقوم الجهاز بتسليم النتيجة للوزارة لإعمال شئونها.

وقال الدكتور صالح الشيخ: " إننا إزاء منظومة مسابقات التوظيف لم تعهدها الدولة المصرية من قبل، ومن حق الاكفأ والأجدر تولى الوظائف العامة، كما أنه من حق الدولة اختيار أكفأ أبنائها لشغل الوظائف العامة، وذلك لضمان تحسين الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين".. مشدداً أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يضمن حق الراغبين فى البحث عن فرصة عمل بالجهاز الإدارى للدولة فى تكافؤ الفرص بينهم فى مراحل المسابقة بصرف النظر عن أى اعتبار.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، مراحل المسابقات ( شغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء لعام ٢٠٢٢ وشغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء لعام ٢٠٢٣، وشغل وظائف بوزارة الأوقاف) ودور الجهاز فيها، والذى يتلخص فى قيام الجهاز بالإعلان عن المسابقة وفقاً للشروط التى وضعتها وزارة الأوقاف على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز ثم ترشيح المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة، لخوض الامتحان الإلكترونى الذى عقده الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات، ثم قام الجهاز بتشكيل لجنة لإجراء مقابلة شفوية للمتقدمين الذين نجحوا فى الامتحان، وتسليم النتيجة التى تضم الناجحين فى المقابلة الشفوية لوزارة الأوقاف لإعمال شئونها.

وفيما يتعلق بآليات الجهاز فى إجراء مسابقات التوظيف، أوضح الدكتور صالح الشيخ، إنه فى إطار حرص الجهاز على تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى التقدم لخوض مسابقات شغل الوظائف العامة، وتيسير عملية التقديم، وأيضا فى إطار سعيه لميكنة عملية التوظيف بالجهاز الإدارى للدولة، أطلق موقع بوابة الوظائف الحكومية فى أول يوليو 2021، حيث يتم من خلالها الإعلان عن حاجة الجهات لشغل الوظائف الشاغرة لديها، وشروط التقدم لتلك الوظائف، بالإضافة إلى إتاحة التقديم عبر البوابة، حيث يقوم المتقدم بتسجيل البيانات الخاصة به، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وفقًا لشروط الإعلان، ثم تتم مراجعة البيانات والمستندات إلكترونيًا للتأكد من مدى مطابقتها لشروط الاعلان.. مشيراً إلى أن بوابة الوظائف الحكومية تعد الوسيلة الوحيدة للمتقدم للحصول على معلومات تتعلق بالوظيفة المتقدم عليها، حيث تتيح له الاستعلام عن حالة طلب شغل الوظيفة من قبول أو رفض، وتحديد موعد الامتحان والنتيجة، وتقديم طلب التظلم، وحالة طلب التظلم من قبول أو رفض.

وأضاف أن المتقدمين المقبولين مبدئيا لخوض الامتحانات الاليكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات، والذى افتتحه رئيس الوزراء فى شهر يوليو عام ٢٠١٩، كما أنشأ الجهاز مركزاً متخصصاً لامتحان الأشخاص ذوى الإعاقة ليتنافسوا فيما بينهم على النسبة المقررة لهم قانوناً (5%) من إجمالى عدد الوظائف المعلن عنها، حيث تم تجهيزه طبقاً لكود الإتاحة العالمى ليكون ملائما للتعامل مع الإعاقات المختلفة.