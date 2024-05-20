شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: مناورة ميناء الحمراء أظهرت جاهزية القطاع لزيادة الإنتاج والاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل داخل غرفة إدارة المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولى بميناء الحمراء بمدينة العلمين ، والتى ضمت فريق إدارة الأزمات الإقليمى التابع لشركة أكسون موبيل وفرق شركات قطاع البترول المشاركة للفريق من هيئة البترول وإيجاس وويبكو وبتروبل ورشيد والعامة وجابكو وسوكو والأمل وعش الملاحة وبتروسيف .

وأكد الملا أن المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولى التى تمت بالشراكة مع الفريق الإقليمى لشركة أكسون موبيل وفرت للمشاركين فيها تدريبات هامة للغاية تساهم فى نقل المعرفة والخبرات بالإضافة لدعم الثقة لدى الفرق المحلية، ولفت إلى أن المناورة أظهرت مدى جاهزية الكوادر والقطاع وما نتمتع به من كفاءة ومسئولية تمكننا فى المضى قدماً على طريق تحقيق الأهداف المأمولة وعلى رأسها زيادة الإنتاج والاحتياطى والقدرة على مكافحة أى تلوث قد يطرأ بسرعة استجابة وفاعلية، موجهاً الشكر لفريق أزمات أكسون موبيل على اختيار مصر هذا العام لإجراء المناورة التى تعد إضافة وخبرة قيمة للمشاركين فيها، وأشار كذلك إلى التعاون والتكامل الذى تنتهجه مصر فى شرق المتوسط وبخاصة مع اليونان وقبرص فيما يخص تنمية الثروات الطبيعية والعمل على تعظيم البنية التحتية بالمنطقة واستغلالها .



من جانبه أعرب عمرو عيطة رئيس شركة اكسون موبيل مصر والعضو المنتدب عن سعادته بالتطور والخبرات والجاهزية التى لمسها فى الفرق المشاركة من شركات قطاع البترول المصرى الذى طور كذلك فى البنية التحتية الخاصة به وتقدم كوادره مستوى أداء مميز ، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات الذى تم خلال المناورة التى تعد استهلالاً جيداً لعمليات الحفر التى تستعد لها أكسون موبيل والخاصة بالبئر نفرتارى-1 كأول بئر بالمياه العميقة بمنطقة غرب المتوسط، وذلك بعد إجراء مسح سيزمى لحوالى 10 آلاف كيلو متر بمنطقة الامتياز .



ووفرت المناورة فرصة للشركات للمشاركة الفاعلة مع فريق متخصص بحجم الفريق الإقليمى لإدارة الأزمات بأكسون موبيل والذى قام بتقسيم العمل إلى خمس مجموعات الأولى مختصة بمتابعة موقف التلوث وتطوراته والثانية خاصة بالتخطيط، وتحديد استراتيجية المكافحة المناسبة طبقاً للمستجدات ومجموعة العمليات المسئولة عن تحريك المعدات والأفراد لأعمال المكافحة ومجموعة تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية ومجموعة توفير اللوجستيات ومجموعة التعامل مع وسائل الإعلام والاتصالات الخارجية.