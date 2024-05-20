شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة آتون»: تصميمات جديدة من بي تي سي تعكس رونق وجمال الحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء تاريخ ينبض بالحياة في <<المتحف المصري>> بميدان التحرير، أطلقت شركة بي تي سي أحدث مجموعاتها - "مجموعة آتون"- بالتعاون مع الفنانة المصرية " ماهيناز المسيري ".

شهد الحفل حضور الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية "أحمد غنيم"، وكل من سعادة سفير دولة تشيلي "روبيرتو إيبرت" وسعادة سفير دولة إيطاليا "ميشيل كواروني".

تمثل "مجموعة أتون" تعلق المصري القديم بالشمس - باعتبارها مصدر الحياة - والذهب باعتباره رمز الأبدية. وذلك من خلال 6 تصاميم مختلفة عيار 21، وهي زهرة اللوتس ونبات البردي ومروحة توت عنخ آمون والنخلة الحارسة وزهور النيل ووسام الشرف (الذبابة الذهبية )



كما صرح السيد حسن نصار, رئيس مجلس إدارة شركة بي تي سي: أن أهم المهام التي تتبناها

بي تي سي هو استعادة السمعة التاريخية للذهب المصري، باصدار تصميمات أصلية مستوحاه من ثقافتنا خاصة الحضارة المصرية القديمة لما نحمله من رموز وتفاصيل ابداعية لا حصر لها.

جدير بالذكر أن تصميمات بي تي سي تتخطى الـ 80 تصميم وتلقى رواجًا كبيرًا في مصر وجميع دول الخليج العربي"



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