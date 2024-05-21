شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول بيتكوين وإيثريوم لمستوى قياسي جديد قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

توقعات صعودية للعملات المشفرة يأتي ذلك التوقع الصعودي لسوق العملات المشفرة والتي على رأسها عملة

وتحظى العملات المشفرة رغمًا عن ذلك باهتمامٍ متزايد حيث أبلغت شركة "فاراسيد إنفيستورز" عن تدفقات واردة بقيمة 950 مليون دولار تقريبًا في الأسبوع الماضي وهو رقم لم يسجل منذ مارس الماضي. تحليل اتجاهات العملات المشفرة ويرى محللون إنه إذا استمر هذا الاتجاه الصعودي، فمن المحتمل أن تتجاوز عملة البيتكوين التوقعات.

وحاليًا تقع بيتكوين في ضوء المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا عند 64,371 دولارًا بمؤشر قوة نسبي إيجابي يشير إلى أن الاختراق الصعودي أكثر احتمالًا.

اقرأ أيضاً: بيتكوين مؤهلة للصعود.. ما توقعات العملات المشفرة حتى نهاية 2024

يشير التغلب على خط المقاومة المحدد بقيمة 68000 دولار إلى أن سعر بيتكوين في طريقه إلى أن يصل لسعر 73777 دولارًا على الرغم من أن هذا المستوى قد يحدث بعده إنزلاق وقتي، ما يشير إلى إنه في أسوأ التوقعات قد يحدث تراجع هبوطي محتمل إلى سعر 59,600 دولار و56,552 دولار للبيتكوين. إطلاق مرتقب لصناديق إيثيريوم وبالنسبة لثاني أكبر عملة مشفرة عالمياً، يتوقع استمرار صعود إيثريوم وسط تكهنات بالموافقة على إطلاق صناديقها المتداولة في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، وتشهد العملة المشفرة إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين خلال الفترة الحالية، إذا يتوقعون أن تحذو حذ شقيقتها الكبرى بيتكوين. تغيير السياسة النقدية يعزز سعر البيتكوين في السياق الاقتصادي الأوسع، تعكس مكاسب بيتكوين بنسبة 51% منذ بداية العام حتى الآن توقعات المستثمرين للتوسع النقدي الأمريكي والذي شهد تجاوز القاعدة النقدية بــ21 تريليون دولار في أبريل 2024.

وتشير هذه الزيادة في حجم النقود المتداولة إلى ارتفاع الضغوط التضخمية على الرغم من وجود تردد في عمليات الإنفاق من قبل الشركات والأفراد.

اقرأ أيضاً: هل يستمر ارتفاع بيتكوين بعد وصولها لقيمة سوقية قياسية؟

يمكن أن تؤثر استراتيجيات الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لإدارة التضخم وتجنب الركود على السيولة وبالتالي على جاذبية الأصول النادرة مثل البيتكوين.

وصلت احتياطيات الصرف إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات مع اقتراب عملة البيتكوين من أعلى مستوى لها على الإطلاق. مستوى قياسي جديد لبيتكوين في هذه الأثناء، قال مايكل نوفوجراتز الرئيس التنفيذي لشركة "جالاكسي ديجيتال" إن عملة البيتكوين ربما ستصل إلى مستوى مرتفع جديد قبل نهاية العام 2024 وقد تصل إلى عتبة 100 ألف دولار في المستقبل القريب.

أضاف نوفوجراتز :"أعتقد أننا سنتجاوز المستوى المرتفع البالغ 73000 دولار قبل نهاية هذا العام وربما تتجاوز العملة الرقمية مستوى 100 ألف دولار أو تحوم قريبًا منها.

وبلغ سعر بيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 73000 دولار في مارس مدفوعاً جزئيًا بالإدخال الناجح لصناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة. وتم تداول العملة المشفرة الرئيسية بالقرب من 66889 دولارًا يوم الثلاثاء. الدمام - شريف احمد - يرى عدد من المحللين أن غالبية المؤشرات تشير إلى اتجاه صعودي قياسي في عملتي بيتكوين وإيثريوم، وسط وجود رياح مواتية تدعم ارتفاع العملتين، على الرغم من المعوقات التي تكتنف عملية الصعود، وفق ما ذكر موقع كوين تليجراف المعني بأخبار الأصول الرقمية.يأتي ذلك التوقع الصعودي لسوق العملات المشفرة والتي على رأسها عملة البيتكوين رغم ما أثاره ارتداد البيتكوين في وقتٍ سابق بالقرب من قيمة 60 ألف دولار من مخاوف لدى المستثمرين.وتحظى العملات المشفرة رغمًا عن ذلك باهتمامٍ متزايد حيث أبلغت شركة "فاراسيد إنفيستورز" عن تدفقات واردة بقيمة 950 مليون دولار تقريبًا في الأسبوع الماضي وهو رقم لم يسجل منذ مارس الماضي.ويرى محللون إنه إذا استمر هذا الاتجاه الصعودي، فمن المحتمل أن تتجاوز عملة البيتكوين التوقعات.وحاليًا تقع بيتكوين في ضوء المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا عند 64,371 دولارًا بمؤشر قوة نسبي إيجابي يشير إلى أن الاختراق الصعودي أكثر احتمالًا.اقرأ أيضاً: بيتكوين مؤهلة للصعود.. ما توقعات العملات المشفرة حتى نهاية 2024يشير التغلب على خط المقاومة المحدد بقيمة 68000 دولار إلى أن سعر بيتكوين في طريقه إلى أن يصل لسعر 73777 دولارًا على الرغم من أن هذا المستوى قد يحدث بعده إنزلاق وقتي، ما يشير إلى إنه في أسوأ التوقعات قد يحدث تراجع هبوطي محتمل إلى سعر 59,600 دولار و56,552 دولار للبيتكوين.وبالنسبة لثاني أكبر عملة مشفرة عالمياً، يتوقع استمرار صعود إيثريوم وسط تكهنات بالموافقة على إطلاق صناديقها المتداولة في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، وتشهد العملة المشفرة إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين خلال الفترة الحالية، إذا يتوقعون أن تحذو حذ شقيقتها الكبرى بيتكوين.في السياق الاقتصادي الأوسع، تعكس مكاسب بيتكوين بنسبة 51% منذ بداية العام حتى الآن توقعات المستثمرين للتوسع النقدي الأمريكي والذي شهد تجاوز القاعدة النقدية بــ21 تريليون دولار في أبريل 2024.وتشير هذه الزيادة في حجم النقود المتداولة إلى ارتفاع الضغوط التضخمية على الرغم من وجود تردد في عمليات الإنفاق من قبل الشركات والأفراد.اقرأ أيضاً: هل يستمر ارتفاع بيتكوين بعد وصولها لقيمة سوقية قياسية؟يمكن أن تؤثر استراتيجيات الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لإدارة التضخم وتجنب الركود على السيولة وبالتالي على جاذبية الأصول النادرة مثل البيتكوين.وصلت احتياطيات الصرف إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات مع اقتراب عملة البيتكوين من أعلى مستوى لها على الإطلاق.في هذه الأثناء، قال مايكل نوفوجراتز الرئيس التنفيذي لشركة "جالاكسي ديجيتال" إن عملة البيتكوين ربما ستصل إلى مستوى مرتفع جديد قبل نهاية العام 2024 وقد تصل إلى عتبة 100 ألف دولار في المستقبل القريب.أضاف نوفوجراتز :"أعتقد أننا سنتجاوز المستوى المرتفع البالغ 73000 دولار قبل نهاية هذا العام وربما تتجاوز العملة الرقمية مستوى 100 ألف دولار أو تحوم قريبًا منها.وبلغ سعر بيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 73000 دولار في مارس مدفوعاً جزئيًا بالإدخال الناجح لصناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة. وتم تداول العملة المشفرة الرئيسية بالقرب من 66889 دولارًا يوم الثلاثاء.