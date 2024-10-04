شكرا لقرائتكم خبر عن خلال سبتمبر.. ارتفاع كبير في نشاط قطاع الخدمات بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات معهد إدارة الإمدادات الأمريكي الصادرة يوم الخميس، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام تقريبًا.

وذكر المعهد أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 9ر54 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 7ر51 نقطة، مقابل 5ر51 نقطة آب/أغسطس السابق.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع. مشتريات قطاع الخدمات ومع الارتفاع الأكبر من المتوقع، وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال شهر سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ سجل 55 نقطة في فبراير 2023.

وجاء ارتفاع المؤشر الأساسي على خلفية المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى القطاع خلال سبتمبر إلى 4ر59 نقطة مقابل 53 نقطة خلال أغسطس، في حين ارتفع مؤشر نشاط الأعمال من 3ر53 نقطة إلى 9ر59 نقطة خلال الفترة نفسها.

وقال معهد إدارة الإمدادات إن المؤشر الفرعي للتوظيف، تراجع خلال الشهر الماضي إلى 1ر48 نقطة مقابل 2ر52 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى تراجع التوظيف في قطاع الخدمات. ارتفاع مؤشر الأسعار كما ذكر تقرير المعهد أن مؤشر الأسعار ارتفع إلى 4ر59 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 3ر57 نقطة خلال الشهر السابق عليه.

وأظهر تقرير منفصل نشر يوم الثلاثاء الماضي، استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع خلال سبتمبر الماضي.

وذكر معهد إدارة الإمدادات أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة سجل خلال الشهر الماضي 2ر47 نقطة، وهي نفس القراءة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 5ر47 نقطة.