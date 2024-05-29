شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية» تقدم لائحة اعتراضية على قرار بشأن مقترح التنظيم المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية تقديم اللائحة الاعتراضية على القرار الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة في دعوى الإفلاس رقم 103 لعام 1444ه.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن طلب الاستئناف قيد برقم 96 وبتاريخ 28 مايو الحالي.

وأضافت أنها أعلنت على موقع تداول بتاريخ 16 مايو الماضي، دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي.

وأشارت إلى أنها تعلن للمساهمين والدائنين الاستئناف، التزاما منها بحماية حقوق الدائين والمساهمين على حد سواء، ومنحهم الحق الكامل للتصويت على خطة للتنظيم المالي، مبنية على معلومات صحيحة، وواضحة، ودقيقة، وحسب معايير الشفافية، والإفصاح التي تكفل لهما حقهما النظامي.

ونوهت الشركة بحرصها على تصويت المساهمين في الوقت النظامي على خطة التنظيم المالي، والمعتمدة من مجلس الإدارة حسب ما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساس للشركة، ونظام الإفلاس، ولائحته التنفيذية، خالية من أي أثر بالغ على مصالح المساهمين، وضامنة لحقوق الدائنين، ونقية من الجهالة، والغرر، والغبن.

وأوضحت أن اعتراضها المقدم قد ينتج عنه تأجيل لموعد جلسة التصويت المعلن عنها في الإعلان السابق المشار إليه أعلاه.

وستفيد الشركة دائنيها ومساهميها بأي تطورات بهذا الخصوص.

وأشارت أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.