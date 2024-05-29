شكرا لقرائتكم خبر عن ما البنوك المستلمة لاكتتاب الأفراد في «رسن لتقنية المعلومات»؟ والان نبدء بالتفاصيل



وتبدأ اليوم الأربعاء فترة اكتتاب الأفراد في طرح أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات للاكتتاب العام في سوق الأسهم

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب لشركة رسن لتقنية المعلومات، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورجان ستانلي السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي للشركة، أعلنت إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة. سعر الطرح النهائي حددت سعر الطرح النهائي لسهم شركة رسن لتقنية المعلومات بـ37 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية 129.1 % من إجمالي الأسهم المطروحة.

وخصص للجهات المشاركة في اكتتاب المؤسسات 22.74 مليون سهم عادي تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

تخصيص الأسهم تخصيص الأسهم وسيخصص 2.27 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وأفادت الشرة بأن رد الفائض - إن وجد- سيكون في 6 يونيو المقبل. الدمام - شريف احمد - حددت شركة رسن لتقنية المعلومات، البنوك المستلمة لعملية اكتتاب الأفراد، وهي: البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي.وتبدأ اليوم الأربعاء فترة اكتتاب الأفراد في طرح أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية ، فيما تنتهي غدا الخميس 30 مايو 2024.وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب لشركة رسن لتقنية المعلومات، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورجان ستانلي السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي للشركة، أعلنت إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة.حددت سعر الطرح النهائي لسهم شركة رسن لتقنية المعلومات بـ37 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية 129.1 % من إجمالي الأسهم المطروحة.وخصص للجهات المشاركة في اكتتاب المؤسسات 22.74 مليون سهم عادي تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.تخصيص الأسهموسيخصص 2.27 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.وأفادت الشرة بأن رد الفائض - إن وجد- سيكون في 6 يونيو المقبل.