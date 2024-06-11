شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة انخفاض بنسبة 0.1%، عند 11775 نقطة، وبتداولات بلغت 11.497 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 494.344 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.204 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 143 شركة ارتفعت أسهم 143 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 80، من بين 236 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مياهنا، وسينومي ريتيل، والكيميائية، وأليانز إس إف، والصناعات الكهربائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، البحري، وأكوا باور، والأبحاث والإعلام، وسليمان الحبيب، والعربي، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 26848 نقطة، وبتداولات بلغت 187.573 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 13.540 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.741 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27 من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.