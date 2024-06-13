شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروع سكن لكل المصريين بالحى الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبدء تنفيذ عدَّاية نفقية أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي لخط مياه لتغذية الشريط الخدمي والمساحات المضافة للمدينة

قام الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصرين - النموذج الأخضر "، والتي تضم 180 عمارة مقسمة إلى 114 عمارة نموذج 4 وحدات بالدور، وكذلك 66 عمارة نموذج 3 وحدات بالدور بإجمالي ٣٩٢٤ وحدة بالحى الـ13، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار متابعة تنفيذ وإنهاء المشروعات القومية، والتي منها مشروعات المرافق والإسكان.

وفي جولته، اطَّلع الدكتور أحمد إسماعيل، على أعمال التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، وأيضاً أعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق المحيطة بالعمارات وأماكن انتظار السيارات.

كما تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة اتباع التعليمات الإنشائية المتفق عليها، ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ، وعلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروع حتى يحقق نموذج الإسكان الأخضر أهدافه البيئية المرجوة منه، حيث إنه أحد المشروعات التي تحقق الاستدامة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، البدء في تنفيذ عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315مم لخط مياه لتغذية الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم.

كما تم التنبيه على الشركة المنفذة بمراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ وسرعة تنفيذ أعمال الغرف وشبكات المياه بالشريط الخدمي لتسليم قطع الأراضي للمواطنين التي تم توفيق أوضاعهم بملف التقنين.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، حرص جهاز المدينة الدائم على إنجاز كافة المشروعات التنموية القومية الهامة مثل وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " في أسرع وقت، حرصاً على تسليم الوحدات لمستحقيها وتحقيقاً للدور التنموي الذي ينشده جهاز المدينة.