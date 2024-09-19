شكرا لقرائتكم خبر عن جني الأرباح يعصف بمكاسب الذهب.. العقود الآجلة تنخفض 1.2 % والان مع تفاصيل الخبر

حالة من جني الأرباح يشهدها سوق الذهب الآن بعد أن قلص الذهب الكثير من مكاسبه، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس.

حاليًا أسعار الذهب تشهد حالة قوية من التقلب وتراجعت أرباح العقود الآجلة للذهب من الصعود بـ 1.2% إلى الصعود بـ 0.7% لتتداول الآن وقت كتابة هذه السطور عند 2,611.75 دولارًا للأوقية.



وتقلصت أرباح الذهب الفوري من الصعود بـ 1.09% إلى الصعود بـ 0.64% الآن وتتداول عند 2,585.9 دولارًا للأوقية.



وقالت جوليا خاندوشكو، الرئيسة التنفيذية لشركة مايند موني للسمسرة الأوروبية، "إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع ، فيما ستكون تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية المحرك الرئيسي لوصول الذهب إلى 3000 دولار".