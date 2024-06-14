شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولى اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الاستثمار لغرفة القاهرة التجارية، أول اجتماعاتها بعد تشكيلها مؤخرًا لبحث خطة عملها في الفترة المقبلة، أمس الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفراس" لتمكين أكبر عدد من أعضائها من المشاركة في الاجتماع.

وترأس الاجتماع أحمد شيرين رئيس اللجنة، وتم استعراض الآراء حول خطة العمل والرؤية المستقبلية التي تتعلق بملف الاستثمار في مصر وسبل دعم المستثمرين تماشيا مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 .

كما تناولت المناقشات سبل تنمية الاستثمار حسب اللوائح والقوانين المنظمة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة حتى تكون خطة العمل شاملة كل جوانب التطوير والتنمية وجذب مزيدا من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للسوق المحلي.

ومن ضمن محاور المناقشات أهمية التنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة لتسهيل التعاون بما يحقق تنمية ملف الاستثمار الذي يمثل أهيمة خاصة.

واختتمت اللجنة اجتماعها، بأن خطة العمل مطروحة لاستكمال المقترحات والآراء والأفكار التي من شأنها تنفيذ ورقة عمل تحقق الهدف الأسمى من تشكيل اللجنة وهو تنمية الاستثمار في مصر ودعم المستثمرين وجذب مزيدا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.