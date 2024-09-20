أرسنال يتعادل مع أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أرسنال وأتالانتا في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تألق الحارس الإسبانى ديفيد رايا بعد الحفاظ على نظافة شباكه وخروج الفريق بنقطة بعدما تصدى لركلة جزاء بطريقة بارعة من ماتيو ريتيجى لاعب أتالانتا فى الدقيقة 51 من عمر المباراة.

تشكيل أرسنال..

حراسة المرمى: رايا

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، تيمبر

الوسط: رايس، بارتي، هافرتز

الهجوم: ساكا، جابرييل جيسوس، مارتينيلي

ويقدم أرسنال بداية قوية في البريميرليج ، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل واحدة بعد 4 مباريات لعبها بمسابقة البريميرليج، ليحصد 10 نقاط في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلفًا لمان سيتي المتصدر بـ 12 نقطة قبل مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل.