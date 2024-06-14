شكرا لقرائتكم خبر عن 648 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.5%، والعرب على 7.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 227.9 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 421 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 85.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1%، وسجل العرب 7%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.2 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 6.2 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 26417.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 5929.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 8555.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 32383.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 6520.83 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.793 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.157 تريليون جنيه إلى 1.157 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 371.8 مليار جنيه إلى 378.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.