شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: هبوط أسعار الفراخ 7 جنيهات بسبب تراجع الطلب والان مع تفاصيل الخبر

كشف سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، أن أسعار الفراخ البيضاء تراجعت 7 جنيهات من مستويات 95 إلى 88 جنيها تسليم أرض المزرعة بسبب انخفاض الطلب على الفراخ البيضاء خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وكانت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، توقعت انخفاض الأسعار مع انخفاض الطلب على الفراخ البيضاء بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحي، واتجاه الأسر لشراء لحوم الأضاحي.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن تحرك أسعار الفراخ البيضاء الأيام الماضية بسبب موجة الحر التي ساهمت في زيادة النفوق في قطاع الثروة الداجنة وكذلك تضرر عدد من المزارع الصغيرة من النفوق الجماعي.

ومن جانب آخر ذكر سامح السيد، أن سعر البيض سجل استقرار عند 135 جنيها للبيض البلدي، و150 جنيها للبيض الأبيض، و151 جنيها للبيض الأحمر، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها عند إعادة البيع للمستهلكين.